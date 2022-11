¿Por qué Irán hizo 6 cambios contra Inglaterra? Lo dice el reglamento

Inglaterra le dio un repaso a Irán y lo goleó 6-2 en el estreno en el gruo B del Mundial de Catar, pero hubo más de una anécdota.

La primera, la reposición de 24 minutos, 14 por lesión del arquero y 10 en el complemento. Pero lo que más llamó la atención fue otro detalle: seis cambios hizo el equipo de Carlos Queiroz. ¿Por qué?



La respuesta está en el reglamento. Una de las novedades de la International Board (IFAB por sus siglas en inglés) contempla un cambio más en caso de que un jugador sufra una conmoción cerebral, como ocurrió con Beiranvand, quien sufrió un duro choque con un compañero y lo reemplazó Hosseini.



En estos casos es posible reemplazarlo sin que cuente como uno de los cinco cambios permitidos, por lo cual no hubo infracción de ninguna clase. Eso sí, hay que decir que el jugador debe demostrar que no puede seguir en el campo y debe seguir un estricto protocolo de revisiones médicas determinado por la FIFA para asegurarse de que no hay lesiones o complicaciones posteriores.



En Irán ingresaron Karimi, Jahanbakhsh y Cheshmi por Ezatolahi, Gholizadeh y Kanaani, después entró Torabi por Mohammadi y finalmente Sardar Azmoun por Noorollahi.