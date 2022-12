La prensa británica elogió a Argentina: rendidos por Lionel Messi

"En la mano de Dios", "Messi gana la batalla de los maestros modernos en la mejor final", Argentina vence a Francia en una "final impresionante", son algunos de los titulares que la prensa británica dedica este lunes a los campeones del mundo.



El tabloide "The Sun" tituló "En la mano de Dios" -al emular el término que utilizó Diego Armando Maradona en el gol que marcó con la mano frente a Inglaterra en el Mundial de México 1986-, y publicó una amplia foto de Lionel Messi con la Copa del Mundial de Fútbol.

Ese periódico dice que el capitán argentino levantó la copa para Argentina y abrazó a sus hijos tras la victoria en la mejor final desde 1966 (cuando Inglaterra ganó el Mundial).



"Messi gana la batalla de los maestros modernos en la mejor final", es el titular "The Times" y añade que fue el "momento más tierno, un momento que Lionel Messi había esperado casi dos décadas, un momento que, al parecer, le podría negar su gran rival Kylian Mbappé. Era el momento que toda la Argentina anhelaba" y el capitán fue la "inspiración". "Argentina gana una dramática final de la Copa del Mundo en los penaltis", titula la cadena BBC, y resalta que Messi lideró a su país a la gloria al ganarle a Francia en una de las finales "más emocionantes de la historia", agrega la BBC.



El ex jugador inglés Alan Shearer, uno de los comentaristas de la emisión de la final en la BBC, admitió el partido le dejaba "sin aliento". "Nunca he visto algo así y no creo que vuelva a ver algo así. Fue asombroso". "Impresionante", titula "The Guardian", y dice que Messi no solo ha conseguido lo que obtuvo Maradona, sino que ganó el título que le faltaba en su carrera deportiva.



"La conquista de Lionel Messi del deporte mundial está completada", titula el "Daily Telegraph", junto a una foto del capitán con el trofeo en la mano rodeado de jugadores argentinos.



EFE