No fue solo 'Dibu': polémico insulto de De Paul en festejo de título

Saber ganar y saber perder. No está en ningún libro, nadie los capacita para eso. Y por eso, cuando dan rienda suelta a su entusiasmo, algunos pueden caer en excesos.

Después del bochorno por la celebración de Emiliano 'Dibu' Martínez, una nueva polémica se cierne sobre el campeón mundial, Argentina.



Se trata de Rodrigo De Paul, muy criticado tras la derrota 2-1 contra Arabia Saudita, pero quien con el avance del Mundial de Catar fue elevando su nivel hasta convertirse en una de las figuras del título argentino. El escudero de Lionel Messi se superó juego a juego.



¿Qué dijo? En una transmisión en vivo con su compañero Nicolás Otamendi le dio rienda suelta a la euforia y se acordó de todos los que lo criticaron: "Y todos los que dudaron, chúpenme bien la pija. Me tiraron de todos lados y no me voltearon. Chúpenme todos bien la pija, putos", dijo.



Al parecer la respuesta fue a quienes hablaron de más, según él, e inclusive culparon a su pareja, la cantante Tini, de su bajo rendimiento en Atlético de Madrid en los últimos meses y en ese gris debut en la Copa Mundo.



"Sufrimos mucho, pero qué bien que se siente. Nacimos para sufrir, esto es lo que a nosotros nos curte. Vamos a sufrir toda la vida", dijo a la Televisión Pública argentina.