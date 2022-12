Periodista argentino y emotivo retiró tras consagración de Argentina

El título de Argentina hizo eco a nivel mundial, pues después de 36 años, lograron de la mano de Lionel Messi alzar el anhelado tercer campeonato al terminar la agonía en un partido intenso contra Francia en los 120 minutos y que terminó por la vía del penalti a favor de los gauchos.



Para el argentino haber visto de nuevo a su selección consagrarse fue algo que generó todo tipo de locuras en todos los rincones del mundo, pero también tocó la fibra de algunos periodistas, quienes no ocultaron la alegría de ver de nuevo la Copa del Mundo.



Uno de los periodistas que generó bastante emoción, fue el argentino ‘Tití’ Fernández, quien después de ver la consagración de Argentina en Catar, no dudó en plena transmisión desde el estadio Lusail, que se retiraba como comunicador.



“Yo quiero agradecerle a la gente que pensó que yo podía estar acá. Alguien me quiso sacar por la ventana y yo me quería ir laburando. A las autoridades del canal, que pensaron que yo les podía dar una mano, me hicieron muy feliz”, dijo entre lágrimas ‘Tití’ Fernández en plena transmisión del canal Televisión Pública.



De igual manera, el reconocido periodista argentino, dejó un mensaje en redes sociales con un video a su hija fallecida en 2014 y mientras le daba la dedicatoria, la Selección Argentina celebraba en el fondo el título.



“Para vos Sole de mi corazón, en el 2014 no pudieron, pero hoy sí, somos campeones del mundo hija querida, lo que vos querías, desde el cielo lo estás viendo”, finalizó emotivo ‘Tití’ Fernández en redes sociales.