Cristiano no quiere más sorpresas en Qatar: va por más con Portugal

A la Portugal de Cristiano Ronaldo le llegó la hora de mostrar de qué esta hecha. Ante Suiza, en una llave pareja, tendrá que responder como lo hicieron otras favoritas. Países Bajos, Argentina, Francia, Inglaterra, Croacia y Brasil, ya esperan del otro lado.



Sin embargo, Suiza no es un "hueso fácil de roer" y quedó demostrado ante la misma Brasil, a la que complicó y no dejó brillar, y frente a Serbia, protagonizando uno de los mejores partidos del Mundial para sellar su clasificación. Los suizos han mostrado una sólida defensa, pero también una ofensiva de cuidado, con Shaqiri y Embolo.



Ahora son ellos, los suizos, el obstáculo de Portugal y Cristiano Ronaldo para acceder a cuartos de final. Un partido, con alargue y penaltis si es necesario, para firmar la clasificación, o por el contrario, marcharse con el fracaso a cuestas, en el último mundial de CR7.



Lo que quedó claro en los últimos días es que Portugal llegará a este partido en medio de un ambiente no tan favorable. Hay tensión entre el técnico Fernando Santos y su máxima figura, Cristiano Ronaldo. Al delantero le molestó la sustitución en el partido reciente ante Corea del Sur, y aunque inicialmente se dijo que sus palabras fueron para un rival, el mismo entrenador terminó analizando los videos y confirmando que no fue así.



"Lo he visto por televisión y no me ha gustado nada. Los problemas se solucionan internamente", dijo al ser consultado por la polémica con Cristiano y sus reproches al salir del partido contra Corea: "Estás apurado por sacarme, no me jodas", dijo mientras se marchaba pidiendo silencio.



Lo cierto es que Santos parece no guardar rencor, más allá que las duras palabras de CR7 sí fueran para él. Así como lo avisó en la previa del partido. "Todos están concentrados y disponibles para este martes", dijo el técnico de Portugal.



Cristiano Ronaldo tendrá que responder a la confianza del técnico y despacharse ante Suiza. Es la mejor manera de sacarse el disgusto y mostrar de qué está hecho. Al menos es lo que esperan todos sus fanáticos en el mundo. Suiza no se la pondrá nada fácil. Sin duda, este será uno de los partidos más parejos de esta instancia. Vencer o morir. Todo está servido.



Portugal vs Suiza (Octavos de final)

Día: Martes, 6 de diciembre

Hora: 2:00 pm

Estadio: Lusail

TV: Directv Sports



Posibles alineaciones

Portugal: Costa; Dalot, Pepe, Días, Cancelo; B. Silva, Neves, Carvalho; Fernández; Félix, Ronaldo.

Suiza: Sommer/Kobel; Widmer, Akanji, Schar, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo.