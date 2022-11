¡Guerra en Uruguay! Grandes figuras explotaron contra Diego Alonso

Tras igualar sin goles contra Corea del Sur, y en la segunda jornada, perder contra Portugal sin atacar mucho y sin crearle mucho peligro al equipo de Cristiano Ronaldo, principalmente por el planteamiento sumamente defensivo por parte de Diego Alonso, Uruguay le entregó la pelota a los lusos, pocos pases podían hacer a sus propios compañeros para salir del propio terreno de juego y eso complicó la faceta ofensiva uruguaya.

Federico Valverde no apareció, lejos de lo que demostró contra Corea del Sur en el primer compromiso. No hubo un jugador como De Arrascaeta o Nicolás De La Cruz que pudiera entregar la pelota al frente de ataque. Resignados al ataque, Uruguay sufrió de más ante Portugal, tanto que salieron más que molestos. Los pilares charrúas como Diego Godín, José María Giménez y Edinson Cavani explotaron, y no se guardaron nada contra Diego Alonso.



El Mundial de Catar ha sido esa de rebeliones de jugadores para contar las verdades de lo que está sucediendo en el combinado nacional. Kevin de Bruyne no tuvo pelos en la lengua y salió a decir que la época de Bélgica fue en 2018, y que ahora son puros viejos que no tienen esa ambición y anhelo de campeonar, y bien que se ha visto con el juego de los belgas. Toby Alderweireld y Jan Vertonghen también metieron las pullas por lo dicho por de Bruyne, y Eden Hazard criticó a los centrales.



Ese sistema de juego de cinco defensas no caló bien en los jugadores que estallaron en contra de Diego Alonso. El primero en hablar fue José María Giménez que sostuvo, “no salimos a ganar, como también pasó en el primer partido. Entramos con dudas sobre nuestro fútbol, que sabemos que lo tenemos. Nos queda mucha amargura porque tenemos un grandísimo equipo, grandísimos jugadores, y no podemos desarrollar el fútbol que tenemos. Es una pena”.



Pero no fue el único en criticar el sistema de Diego Alonso. A Giménez, se le unió Edinson Cavani, “hay que preguntarle a él, que es el que va a poder hablar de lo táctico. Perder puntos en un Mundial es complicado”. Y finalmente, el capitán, Diego Godín quiso enviar un mensaje de aliento para el último partido, “nos queda una final. Momento de estar todos juntos, trabajar, creer y tener coraje. Los invito a cada uruguayo a empujar y mandar buena energía desde donde esté para conseguir la clasificación”.



Uruguay quedó muy complicado para asegurar su clasificación a los octavos de final. Con una unidad, y con un partido restante, deberán vencer a Ghana y que Corea del Sur no le gane a Portugal en juegos en simultáneo. Sin duda alguna, tendrán un ojo en el partido, y otro en el de surcoreanos y lusos.