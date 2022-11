No inventen: con tecnología, FIFA responde a pedido de gol a Cristiano

La tecnología te da y te quita, como dirían en el argot futbolístico. Y a Portugal le ha respondido de manera contundente, respecto del reclamo que hizo en el partido de este lunes contra Uruguay, que supuso su clasificación a los octavos de final del Mundial de Catar.

La discusión se genera por una jugada en la que Portugal abre el marcador, al minuto 54, en un centro de Bruno Fernandes que parecía cabecear Cristiano Ronaldo antes de que entrara al arco uruguayo.



Ni el DT ni el propio Bruno supieron explicar después qué pasó en la jugada. Y Portugal habría pedido formalmente a la FIFA que el gol se le diera al veterano artillero, quien busca romper un récord más en su carrera.



Pues ha sido la tecnología de la pelota utilizada en el Mundial la que ha dado respuesta definitiva a esta controversia. El fabricante de la pelota, la marca Adidas, habría informado a la FIFA que el último toque fue de Bruno antes de que la pelota entrara a la portería.



¿Cómo lo supieron? Por los chips que se implantan en el balón para identifica jugadas como el offside semi automático: se cruza la información y se sabe en qué lugar del campo se produce el último toque, y no fue en el área, donde estaba Cristiano, sino muy lejos de ahí, donde patea Bruno.



"En el partido entre Portugal y Uruguay, gracias a la tecnología Connected Ball incorporada en la pelota oficial Al Rihla de Adidas, podemos demostrar fehacientemente que Cristiano Ronaldo no hizo contacto con el balón en el primer gol del partido", dice un comunicado de la FIFA en nombre de Adidas enviado a ESPN.



"No se pudo medir ninguna fuerza externa sobre el balón, tal como lo demuestra la ausencia de 'latidos' en nuestras mediciones. El sensor IMU de 500Hz dentro de la pelota nos permite ser muy precisos en nuestro análisis", añadió.



Vale decir que la tecnología está diseñada para entregar información en tiempo real a los árbitros con capturas de cada toque de los jugadores, que ayuda a confirmar "situaciones de offside y también servirá de ayuda para detectar toques poco claros, mejorando la calidad y velocidad del proceso de tomas de decisiones del VAR".