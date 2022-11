¡El día es hoy! Siga aquí la inauguración del Mundial de Catar EN VIVO

El inicio formal del Mundial de Catar 2022, en el estadio Al Bayt, tendrá dos momentos: la ceremonia de inauguración y el primer partido, Catar vs Ecuador.

Ceremonia oficial de apertura

Hay mucha prudencia sobre los detalles de la ceremonia inaugural en el estadio Al Bayt, que no tendrá a las estrellas invitadas, indecisas por las denuncias sobre violaciones a derechos humanos en el país sede. Lo que se espera es una reivindicación total de la cultura árabe y una justificación de las razones para albergar una Copa Mundo atípica por la fecha y por la posibilidad de tener todos los partidos en una misma ciudad. Los actos empezarán a las 10:00 a.m. hora colombiana.

Banda sonora oficial



Jung Kook, integrante de BTS, es el intérprete de Dreamers, la nueva canción lanzada para conmemorar el comienzo de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. La superestrella estará acompañada por el cantante catarí Fahad Al-Kubaisi durante la Ceremonia de Apertura del torneo. Aún tiene tiempo de ensayarla:

Dreamers, canción de Mundial de Catar

¡Casa llena en Doha!



El Estadio Al-Bayt albergará el partido inaugural del Mundial, un escenario que se estrenó hace menos de un año, que tiene capacidad para unos 60.000 espectadores y tiene un espectacular jardín alrededor que hace alarde de la cultura árabe y de la opulencia del país sede. Está garantizada la ocupación total de las graderías para ver la ceremonia de apertura y el primer partido del local contra Ecuador.



Benzema, de vuelta a casa



El delantero francés Karim Benzema abandonó a primera hora de la mañana de este domingo Catar con destino a Madrid, tras haberse visto obligado a darse de baja del Mundial por una lesión muscular. El jugador tomó el vuelo QU149 de la compañía Qatar Airways a las 8.08 horas del emirato, que debe aterrizar en la capital española a las 13.33 hora local, según informa el diario L'Équipe.



Noticias preocupantes de Bélgica

Romelu Lukaku no entrenó con el grupo este domingo en Bélgica y no estará presente en el debut de los de Roberto Martínez frente a Canadá el próximo miércoles. El delantero del Inter de Milán sigue sin dejar atrás la “distensión” que sufre en el tendón de la corva izquierda y su presencia en siguientes partidos también está en duda.



Bélgica tendrá que agarrarse a Loïs Openda, quien marcó en la derrota del último amistoso frente a Egipto (1-2), y a Michy Batshuayi como futbolistas para sustituir al máximo goleador histórico -68- de los ‘Red Devils’.





Portugal desactiva rumores

​

"Por lo que he visto en los entrenamientos, Cristiano está en una forma espectacular. El colectivo tiene que trabajar muy bien para que sobresalgan las individualidades. Y con Cristiano no es diferente", dijo Rubén Neves en conferencia de prensa, este domingo. Sobre las diferencias internas, específicamente la tensión que arrastran Bruno y el goleador de Manchester United, el compañero de ambos en Catar insistió: "no hay ninguna controversia en nuestro vestuario. Todo está hablado. Estamos cien por cien concentrados en el Mundial y hay un ambiente espectacular".