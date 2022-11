Alfaro sorprende sobre triunfo de Ecuador: ‘No me voy conforme’

Ecuador hizo historia en la Copa Mundial Qatar 2022, pues se convirtió en la primera selección que derrota al país anfitrión en el partido inaugural de una Copa del Mundo.



El seleccionador de Ecuador, el argentino Gustavo Alfaro, consideró “clave” la victoria sobre los cataríes, pero consideró que deben mejorar en los siguientes duelos contra Países Bajos y Senegal.



“Es una buena victoria porque el primer partido del Mundial es el que acarrea mayor tensión. Uno no tiene una versión exacta del rendimiento del equipo. Solo tuvimos cuatro días para preparar al equipo y el rival tenía los movimientos muy ajustados. Además, somos un equipo joven y eso estaba en la cabeza de los jugadores”, dijo.



Alfaro aseguró que el triunfo “no es decisivo” y consideró que su equipo debe mejorar la eficacia goleadora si quiere lograr su objetivo de superar la fase de grupos por segunda vez en su historia. “Con lo que hicimos hoy y con lo que hicimos en la fase de clasificación sudamericana no nos alcanza. Aquí están los mejores y los tiempos de recuperación son cortos”, señaló el técnico.



“Nos queda el sabor a poco. Nos faltó más, la pegada de capacidad de resolución cuando contragolpeas. Lo vamos a necesitar contra Países Bajos y Senegal (...) Contra Países Bajos vamos a tener dos ataques y hay que aprovecharlos. Si queremos tener pretensiones eso lo tenemos que mejorar mucho”, añadió Alfaro.



Alfaro afirmó que el plantel tiene voluntad de mejora, aunque con un triunfo más sabe que está en la siguiente fase. “Lo importante era ganar, pero sustentado en las formas y fueron las que pretendíamos. Pero no me voy conforme, hicimos parte de los deberes (…) Tenemos una ilusión muy grande, podemos llegar hasta donde el corazón nos empuje”, agregó.