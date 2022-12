Robert Lewandowski enfurecido con su DT: ‘No me gusta ese juego’

Francia y Polonia se midieron en los octavos de final buscando una plaza para clasificar a la siguiente fase y seguir escalando en esa ilusión que tienen las 32 selecciones inicialmente de conseguir el título. Solo una podrá levantar el trofeo y son los franceses quienes se acercan más tras superar a los polacos con un marcador favorable de 3-1.

Con un Kylian Mbappé desatado y un Olivier Giroud marcando goles como nunca imaginó tras un Mundial de Rusia 2018 sin anotar, el conjunto francés superó a la banda de Robert Lewandowski. En cualquier elenco y en cualquier sistema de juego que utilicen los equipos, se sabe que parar a Kylian es muy difícil, pero de acuerdo con el delantero del Barcelona, pecaron por jugar con un esquema muy defensivo, y para un goleador, no hay por qué jugar defensivamente.



En primera instancia, Robert Lewandowski puso en duda su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026, “aún queda un largo camino por recorrer y varios factores influirán en esta decisión. Necesito ser feliz jugando. Es importante incluso para un fututo cercano. Obviamente lo soy cuando intentamos atacar. Cuando jugamos a la defensiva no hay tanta alegría. No me gusta. Muchos factores influirán en esto”.



De esa manera, criticó fuertemente el sistema que planteó el director técnico polaco, Czeslaw Michniewicz. Pero, no solo en estos octavos de final, sino durante todo el certamen disputado. Referenció que pecaron por no aprovechar las acciones cuando iban empatados sin goles. Y finalizó con otro dardo a su estratega, “en ciertos momentos del partido nos replegamos demasiado en nuestra área y se han aprovechado de eso. Los espacios entre las líneas se han hecho demasiado amplios”. Así culminó la historia de Robert Lewandowski en la Copa del Mundo de Catar.