Deschamps también puede irse con récord: igualar a leyenda de Brasil

Argentina vs Francia no solo será la culminación del torneo mundialista de Qatar 2022, sino que será un encuentro vibrante, no simplemente por un título, el tercero para ambas selecciones, pues también tendrá una gran historia entre los dos estrategas que se ven las caras. Lionel Scaloni es el director técnico más joven, algo que tal vez pudo empezar como una apuesta a un interino, pero terminó con éxito. Por el otro lado, un Didier Deschamps con experiencia de sobra y que puede igualar a grandes hombres dentro de los banquillos.

Pero, sin duda alguna, toda la gloria será para el estratega que logre quedar campeón. Si Didier Deschamps logra llevar el título a Francia, tampoco será solo el encargado de revalidad el trofeo vigente de los franceses, sino que también significa igualar a Mario Zagallo, y por ahora, se mantiene al margen de Franz Beckenbauer tras lo conseguido en Rusia 2018.



Didier Deschamps logró quedarse con el título mundialista en 2018 tras superar a Croacia convirtiéndose en el tercero en poder ostentar dos trofeos de la Copa del Mundo, una como futbolista en 1998 y otra como director técnico. Así igualó lo hecho por Franz Beckenbauer que alzó la Copa del Mundo en 1974 y también en 1990 como estratega de la Alemania campeona.



No obstante, hay un hombre que ha ganado más que Didier Deschamps y Franz Beckenbauer y Deschamps tendrá la oportunidad de igualarlo en la final contra Argentina siempre y cuando asegure el título. Se trata de Mario Zagallo, quien, como jugador logró dos títulos en 1958 y 1962, además del trofeo como director técnico en 1970 con Brasil. Así las cosas, el francés podrá igualarlo y poner su nombre en los libros de historia como los más ganadores en Mundiales.



Pero, esta estadística no es casualidad. Como si fuera poco, Didier Deschamps ya igualó a un estratega brasileño al convertirse en el segundo entrenador con más triunfos en la historia de los Mundiales con 14 victorias, mismas que Luiz Felipe Scolari y dos menos que el alemán Helmut Scholz, siendo este, con 16 quien más ha ganado. Deschamps solo ha perdido cuatro encuentros, pues ha dirigido 18 en Copas del Mundo.