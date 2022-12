Deschamps y un espía para frenar a Messi en final: así lo hizo Arabia

Su imagen en el vestuario se hizo viral y hoy se revive: Renard, DT de Arabia Saudita, recriminaba a los derrotados jugadores de Arabia Saudita en el descanso, cuando perdían 1-0 con gol de Messi de penalti, porque lo miraban jugar al 10 y hasta les decía que se tomaran una selfie con él, si estaban tan maravillados.

La historia diría que el regaño fue tan efectivo que los árabes ganaron 2-1 y dieron la primera gran sorpresa del Mundial de Catar. Por eso hoy cobra tanta relevancia la opinión del estratega francés sobre la final de este domingo (10:00 .m.), Argentina vs Francia.



El estratega contó cómo logró neutralizar a Messi y le envió el mensaje clarito a su colega, el seleccioandor francés Didier Deschamps.



"No solo nos enfocamos en él, sino la Argentina en su conjunto. Hay que llevarlo en ese contexto para analizar su área de influencia, para ver cómo le llegan los balones. Sobre todo hay que presionar a (Rodrigo) De Paul que es, para mí, uno de los mejores argentinos y uno de los más útiles para colocar a Messi en las mejores condiciones. Es importante porque compensa mucho en el lateral derecho y su trabajo releva de muchas tareas a Messi. Cuando pierden el balón, De Paul está ahí para ahorrarle el trabajo defensivo. Es importante estudiar todos los mecanismos intermedios", dijo en charla con el diario L’equipe.



¿Y cómo descifrar el plan de Scaloni? En el plano táctico siempre hay un lado flaco: "Cuando juegan cuatro atrás, tienen tres centrocampistas que trabajan duro para suplir a Messi de inmediato para la recuperación. Lo buscan casi de inmediato. Hasta ahora, Paredes había sido titular de central. Enzo Fernández entró al equipo, junto a Mac Allister, quien hace un gran trabajo en el lateral izquierdo en compensación defensiva. Todo ello con el objetivo de presionar por la derecha en esta relación De Paul-Messi, también con Julián Álvarez, como vimos especialmente ante Croacia. Es una de las claves de Argentina", dijo el francés.



En su triunfo contra Arabia Saudita, Renard tocó un par de teclas definitivas: “La prioridad era cerrar el eje. Había movilizado mi lateral izquierdo, mi central izquierdo y al menos un volante. Es a él, además, al que le grito en el descanso en el vestuario. A menudo estaba demasiado lejos de Messi, por lo que debes estar justo sobre él cuando recibe el balón. Aquí es donde tienes que caer sobre él, 35-40 metros del arco. No debe tener libertad. Argentina no usa mucho la profundidad. Es más un equipo de posesión, que atacará principalmente por el medio con Messi. Arranca desde su costado derecho para enfocar rápido e ir rápido a llevar el peligro. Pero Francia tiene argumentos para cerrar el eje, con (Adrien) Rabiot y luego (Aurélien) Tchouaméni detrás”, se ilusionó.