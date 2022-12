André y Jordan Ayew: hermanos ghaneses vivieron desgracia Mundial

Durante el Mundial en donde debe haber un espectáculo deportivo sano y en medio de la fiesta, lastimosamente, ese no fue el escenario que vivieron los hermanos e insignias de la selección de Ghana, Jordan y André Ayew. Aunque no alcanzaron a clasificar a octavos de final, y pese a la derrota contra Uruguay, se vengaron ante los charrúas dejándolos sin la siguiente fase. La celeste necesitaba un gol más para pasar de ronda, o el empate de Portugal que no ayudó.

Sin embargo, resultó curioso que en el segundo tiempo, el director técnico, Otto Addo dejó afuera a dos de las máximas figuras de Ghana, por coincidencia, a los hermanos André y Jordan Ayew. Pero, todo tiene su explicación, pues André falló una pena máxima y se pensó que tal vez, por la atajada de Sergio Rochet en la primera parte, pudo pasar la sustitución. Lo que muchos no saben son las dificultades que tuvo que pasar el capitán de la selección ghanesa durante la fase de grupos.



Qué harían si les dijeran que van a debutar contra Portugal, una de las candidatas a quedarse con el título, anotas gol para igualar, en un abrir y cerrar de ojos, los lusos remontan y todo se apaga con un triste 3-2 en contra. No obstante, eso no fue lo peor. El debut pasó a un segundo plano para André Ayew que sufrió el fallecimiento de su ahijado mientras se disputaba el compromiso.

Pero el fallecimiento del ahijado de André Ayew no fue el único suceso negativo para los hermanos ghaneses. Jordan también sufrió, pues, tras fallar la pena máxima por parte de André, la hija del capitán se desmayó en las gradas del recinto deportivo catarí. Una vez culminó la primera etapa, Otto Addo sustituyó a ambos jugadores que cambiaron de chip a acompañarla.



Cuando terminó el partido, André Ayew dio un parte de tranquilidad por la salud de su hija, "mi hija también fue llevada de urgencia al hospital después del partido contra Uruguay. Gracias a Dios Todopoderoso, ella está mejorando". Además, también enfatizó que no fue fácil disputar esta Copa del Mundo, "estos momentos difíciles me inspiran a volver más fuerte y mejor en el futuro y eso creo que también lo harán los 'Black Stars'".