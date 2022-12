Ghana pierde pero consuma su venganza: Uruguay, eliminado por un gol

Hace doce años ocurrió: Uruguay dejó a Ghana fuera del Mundial de Sudáfrica con una mano y un penalti que no olvidaron los africanos. Ahora, en el final del grupo, podían vengarse y lo hicieron: perdieron 2-0, casi ni atacaron, pero al no encajar el tercer tanto dejaron a los charrúas por fuera de Catar 2022.

El primer arrancón uruguayo era de Darwin Núñez a los 12 aunque le sobró un control, mientras los africanos eran más pacientes y tenían a los 16 minutos una ayudita: el error de Rochet en el rebote y la falta contra Kudus que, en honor a la verdad existia, parecía la oportunidad perfecta para adelantarse, pero otro error aparecería en el cobro suave, demasiado anunciado, casi dudando hasta el momento mismo del impacto de Ayew, lo que corregía todo para mantener la cuenta 0-0.



Pero eso fue gasolina pura para la garra charrúa. Lo tuvo Darwin que hizo todo bien al pase de Arrazcaeta, esperando la salida del arquero Zigy, levantando la pelota perfecta hacia el arco, pero también haría todo bien Salisu atravesando la pierna milagrosa para sacar casi de la raya el primer tanto uruguayo.



Por suerte no habría que esperar tanto: a los 25 un regalo de Ghana le quedó a casi nadie, Suárez en el área, doble enganche para que apareciera Arrascaeta, el más bajito del área, y contra el palo metiera el cabezazo que era una celebración contenida por tres partidos. ¡Qué alivio!



Y entonces, a la tarea de la administración, con un rival que no atinaba a reaccionar, cuando bajos niveles de Williams, Partey y el propio Ayew se sumaban para facilitar la tarea del ganador parcial, que pedía un penalti a Pellistri inexistente antes del descanso.



El escenario era el que soñaban los charrúas: esperar, defender a muerte, desesperar y arañar en algún contragolpe, como en el penalti que parecía claro contra Darwin Núñez pero que, en la revisión del VAR del árbitro a los 58, no se concedía.



Y a todo esto sabía Uruguay que igual necesitaba un gol más, pero se lo perdía Piellistri al tirar contra el palo su intento antes de salir del campo en lugar de De la Cruz, mientras se iba también Suárez a los 63, con la molestia del gol que coronaría un partido impecable de su parte.



Valverde lo buscaría a los 68 en la media distancia mientras Kudus era el único al que parecía dolerle la inminente eliminación, y lo intentaba de afuera, merodeando en predios de Rochet, hasta que su DT le mandaba hombres frescos y se iba encima Ghana, con claras llegadas de Partey y de Kudus, la más clara de todo el partido a los 79 minutos. Tarde, por suerte, llegaban.



Pero no se iba a librar Uruguay del drama: a los 84 minutos ganaba Corea del Sur contra Portugal y por goles pasaban los asiáticos a ese punto, lo que obligaba a los charrúas a anotar otro gol más al precio que fuera. Lo que padecía Suárez en el banquillo no tenía nombre. Parecía que lo tenía Cavani en un cabezazo ante el cual se batía el arquero... había offside pero a Zigi le daba igual. Lo suyo era negarles el cupo a octavos. Lo suyo y lo de Ghana.



Y el reloj no paraba y Suárez lloraba en el banquillo y daban ocho minutos para alargar la vida o prolongar la agonía. Cavani pedía penalti, Gómez hacía que el arquero se lanzara a sacar e remate de Gómez abajo, corrían todos los celestes y dejaban el alma en la cancha. Y sonaba el pitazo y Corea del Sur iba a octavos de final y Uruguay se quedaba fuera. Iba a ser una agonía al final. Llorar, nada más. Y perseguir al árbitro, al que culparon por no pitar el penalti contra Núñez. Solo eso quedó de la garra charrúa en Catar.