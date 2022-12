Brasil, a bajarle al juego físico: alerta amarilla en cuartos de final

Croacia está en alerta para quitarle la etiqueta de favorito y gran candidato a ganarse el título a Brasil. El próximo partido será en los cuartos de final en donde no debe haber errores para ninguno de los dos en busca de meterse en la semifinal del Mundial. Argentina o Países Bajos también están en la expectativa de ver qué sucede con brasileños y croatas.

En los octavos de final, Tite sufrió más de la cuenta contra Corea del Sur, pero no por el resultado, pues superaron a los surcoreanos con facilidad. Por las amarillas que acumulan sus jugadores que amenazan con la posible semifinal. Eder Militao fue sustituido, puesto que se ganó una amonestación, por eso mismo, el estratega no quería correr un riesgo con el defensor. No obstante, ahora tendrá un dilema. Meterlo de titular sabiendo que puede ganarse otra tarjeta, o no alinearlo.



Pero Eder Militao no es la única figura de Brasil que podría perderse una semifinal si es amonestado en los cuartos de final contra Croacia. Acompañando al defensor, Bruno Guimaraes y Fred, dos volantes de marca corren riesgo por las tarjetas amarillas. Sin embargo, Tite habitualmente deja a los dos mediocampistas suplentes y les da minutos en los complementos.



Dos amarillas significan suspensión por un partido, pues lastimosamente, las amonestaciones no se limpian en octavos ni en cuartos de final. A partir de la semifinal, sí se limpia, pero si en la fase previa acumulan la segunda, no podrán estar en la siguiente instancia. En una Copa del Mundo no sirve la excusa de borrar para llegar a una final, pues no se sabe nunca si se podrá clasificar o no. No hay nada asegurado.



¿Tite correrá el riesgo con Eder Militao, Fred y Bruno Guimaraes, o se decantará por no alinearlos? Esa es la gran intriga que rodea al estratega brasileño para enfrentar a Croacia el viernes 9 de diciembre.