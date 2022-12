Vinícius Jr habló un poco de todo y fue concreto con sus bailes

Para nadie es un secreto que el jugador brasileño siempre le imprime alegría al fútbol. Es el deporte de ellos, y es donde mejor se sienten. Jugar sin celebrar con bailes un gol no lo logran entender los europeos que mantienen que es un irrespeto, pero Vinícius Jr en rueda de prensa previa a enfrentar a Croacia sentenció que esto es parte de la cultura y seguirá en la Copa del Mundo mientras Brasil esté presente.

Vinícius tuvo tiempo para hablar de todo en la rueda de prensa. Mencionó sobre los bailes que, “el gol es el momento más importante del fútbol, en el que no sólo nosotros estamos muy contentos, sino que ahora en el Mundial lo está todo un país. Aún nos queda mucho por celebrar. Esperamos poder seguir haciendo muchos bailes y jugando bien para llegar a la final a este ritmo. A la gente le gusta quejarse cuando ve a los demás contentos, y los brasileños siempre están muy contentos, así que siempre afectaremos mucho a esas personas. Espero que podamos seguir con nuestra alegría, con la tranquilidad de que mucha gente está a nuestro favor y no en nuestra contra”.



Habló sobre su buen momento, “estoy muy contento de haber alcanzado a los 22 años los objetivos que me propuse en la vida. Quiero continuar con todo el trabajo que he estado haciendo para llegar a este momento, tengo a los mejores jugadores a mi lado, en la selección y en el Real Madrid. Si Dios quiere, el día 18 pondremos uno más en la lista, y entonces volveremos a intentar ganarlo todo”.



Evolucionó para ser titular y así marca la importancia de lo que ha podido hacer para llegar a su mejor nivel, “siempre intento evolucionar, no sólo aquí, sino también en el club, donde tengo más tiempo. Ancelotti me ayuda mucho. Junto con Tite, y son muy parecidos, hablan mucho entre ellos, he aprendido mucho también en la selección. Siempre que tengo algo para mejorar, me concentro al cien por cien en hacerlo lo antes posible. En el fútbol, sobre todo al más alto nivel, no hay tiempo para lamentos, hay que evolucionar y aprender. Cada partido intento ser más agresivo en el marcaje, dar más asistencias, marcar más goles y tener más importancia en el equipo. Poder ayudar al equipo es lo que más valoro”.



Tanto Tite como Carlo Ancelotti han sido vitales. Vinícius le agradece a Carlo y así lo referencia, “siempre me dio la confianza que necesitaba, los toques de atención que necesitaba en los momentos adecuados, cuando más los necesitaba. Es como un padre para mí, siempre me da el cariño que necesito, la responsabilidad también, y lo hace todo, no sólo conmigo, sino también con todos los jugadores con los que ha trabajado. Siempre que me reúno con Ronaldo, dice que Ancelotti ha sido su mejor entrenador. No sólo en cuanto a técnica y táctica, sino también en saber convivir con el jugador, en saber tratar con grandes jugadores. Yo también quiero mandarle un fuerte abrazo, me alegro por su cariño, siempre me manda mensajes”.



Para llegar a su buen nivel, ha contado con el apoyo de un líder de Brasil como lo es Neymar Jr, “me dijo que el Mundial es diferente de cualquier otra competición Ahora lo estoy viviendo, sé lo importante que es el Mundial para nuestro país y para todos. Me lo dijo y siempre lo llevé conmigo, no sabía lo grande que era, pero cuando sonó el himno vi la diferencia que supone jugar en un Mundial por tu país. Más aún para Brasil, el país con más títulos, que todos quieren ganar. Estoy feliz de estar aquí representando a todos los brasileños, de jugar con mi ídolo, con los amigos que tengo aquí, y de que esta unión que tenemos nos pueda llevar a un lugar muy alto”.



De Luka Modric, Vinícius Jr ha podido aprender mucho, en especial de la técnica que tiene y su característico pase de tres dedos, uno que ya hizo para el gol de Richarlison contra Serbia y para Lucas Paquetá, “Modric, como he dicho antes, siempre me enseña. No sólo en el campo y fuera de él, sino que él me enseñó ese pase con el exterior. He ido mejorando cada día para tener más opciones con las que jugar. Paquetá es un hermano para mí. Cuando dejé el Flamengo le dije que viviríamos cosas mucho mayores. Cuando llegué aquí y marcamos en el mismo partido, estoy muy contento. Es un sueño hecho realidad para nosotros. Hemos trabajado duro para llegar a este momento. No puedo decir mucho porque me emociono, así que me detendré aquí”, respondió entre risas.



Y continuó referenciando a Luka Modric, “siempre es muy difícil jugar contra jugadores de gran calidad. Y Modric siempre me ha enseñado mucho, sigue enseñándome cada día, hace todo lo posible para que siga mejorando. Lo tomo como un espejo para mí, un jugador de 37 años jugando a su nivel, lo cual es raro, pero jugadores como él, Cristiano, Thiago Silva, que tienen una edad que ya no es normal, ahora se están convirtiendo en normales. Nos alegramos por ello, yo me alegro de jugar contra él, y que gane el mejor”.