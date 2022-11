Gustavo Alfaro no ocultó su tristeza y dejó un mensaje para el futuro

Ecuador se jugó la última carta para clasificar a los octavos de final de la Copa del Mundo de Catar. Dependían de ellos mismos y con dos resultados, podían decir presente en la siguiente fase. Necesitaban un empate o la victoria que les diera aún más tranquilidad de cara a la próxima ronda, pero la inexperiencia mundialista contra Senegal fue más y complicó el andar de Gustavo Alfaro y sus dirigidos.

Moisés Caicedo anotó el empate, pero poco duró, pues tras el saque de la mitad, hubo una pelota quieta para Senegal y ahí apareció con fortuna, Kalidou Koulibaly para anotar el segundo y definitivo tanto que dejó a millones de ecuatorianos y a un Enner Valencia que disputó el juego, pero sin mucho protagonismo afuera del certamen mundialista. Un penalti dudoso para los africanos fue lo que abrió el juego que Ismaila Sarr se encargó de romper los ceros.



Tras el final del compromiso, Gustavo Alfaro atendió a la rueda de prensa en donde analizó la caída, y sentenció, ante la pregunta de un periodista que no ha contemplado su continuidad, y que no es momento de responder ese tipo de inquietudes. “Tengo que ver qué quiero hacer de mi carrera”, aseveró Alfaro.



Así finalizó el sueño mundialista de Ecuador y Gustavo Alfaro no pudo desconocer la tristeza que los rodea a él, cuerpo técnico y jugadores, “es un golpe muy duro. La frustración es grande, sabíamos que los detalles podían marcar las diferencias y eso fue lo que sucedió”, dos detalles como un penalti y un error defensivo condicionaron a los ecuatorianos.



Habló sobre el futuro para las nuevas generaciones ecuatorianas, “queríamos clasificar, queríamos seguir en este camino que veníamos. El dolor que hoy todos tenemos, no tiene que perder de vista la camada que tenemos. Son experiencias que hay que tener y estos chicos tendrán su revancha”.



Continuó hablando sobre el funcionamiento y el juego ofrecido por parte de Ecuador, “nos costó entrar al partido. En el primer tiempo no fuimos Ecuador, entramos al juego de Senegal. Si no sosteníamos la pelota y no nos animábamos a jugar, sería imposible El equipo no tuvo el manejo de los tiempos tras encontrar el empate”. Finalmente, explicó que, “se ha formado un hermoso grupo, pero ahora necesito tiempo para saber qué hacer, no es prudente pronunciarse en este momento de dolor”.