Sin brillo ni goleador, Ecuador pierde con Senegal y adiós al Mundial

¿Jugaron como nunca y perdieron como siempre? No. Es fue el problema: no jugaron como contra Países Bajos y en cambio firmaron un partido gris desde el planteamiento en el día definitivo, sabiendo que el final de eso, en un Mundial es, irremediablemente, la eliminación.







Ecuador no jugó un buen partido contra Senegal el día en que tenía que hacerlo todo bien. Perdió 2-1 y fue un marcador justo, por doloroso que parezca ahora, que con 4 puntos se quedó por fuera de la Copa Mundo el primer suramericano.



La pasó francamente mal Ecuador en la primera media hora, con Senegal haciendo estragos por las bandas en la salida y metiendo peligrosos centros sin repetirse en el juego aéreo, lo que daba más líos a la zaga. Fueron cinco o seis aproximaciones, por suerte sin puntería o bien recortas por los suramericanos.



No se acercaba una sola vez Valencia al área rival, desconectado de los suyos y hasta sin poder apoyar en la marca por la merma física con la que llegaba a este cruce, arrastrando un problema de rodilla.



La suerte es que aflojó un poco Senegal al cierre de ese primer tiempo y fue un alivio, aunque en el duelo personal se fue arreciando cada choque para hacer sentir la tradicional potencia africana.



Entonces vino la polémica: minuto 41, forcejeo hombro a hombro entre Hincapié y Sarr que todos vieron así menos el árbitro y el VAR: penalti que el propio afectado cambió por gol y tristeza para ir al descanso.



Pero vino el descanso y el discurso de Alfaro y otro equipo para el segundo tiempo: se animaba a rematar al arco Valencia, se acercaban por medio de faltas provocadas y aparecía solo en el tiro de esquina Moisés Caicedo, habilitado por una zaguero africano, para embocar la pelota a los 67 minutos y gritar con el alma el 1-1 que lo mantenía en carrera en el Mundial de Catar.



Pero ni bien terminaban de abrazarse los suramericanos, la desatención que cambiaba todo: falta de costado (innecesaria) y Koulibaly apareció como fantasma en el área en la jugada posterior, un minuto y medio después, y medio acrobático definió a la salida del arquero para el 2-1 que otra vez obligaba a Ecuador a remar desde atrás.



Reaccionaba Plata con una pelota a manos de Mendy, intentaba Valencia, quien pedía falta a los 83 pero no le concedían... y era una noche sin siquiera opciones para el hombre que era la ilusión de gol y clasificación.

El tiempo ya no perdonaría, Ecuador no se recuperaría del segundo tanto y Senegal se daba el lujo de llegar amenazante hasta el final por una pasarela que era el sector derecho.



El balance de 4 puntos que parecía suficiente se esfumó y el adiós del primer suramericano del Mundial de Catar se concretó con el pitazo. ¿Jugar como nunca y perder como siempre? Duele pero el mejor en la cancha fue el que clasificó a octavos de final.