Viejo conocido en Colombia se despide del Mundial: 'La vida no acaba'

El arquero ecuatoriano, Alexander Domínguez, lamentó este martes la eliminación de su selección en el Mundial de Qatar 2022, pero animó a "analizar lo positivo" y dijo que "la vida no acaba aquí" en referencia al futuro de este equipo.



"Nuestro sueño era hacer un gran partido contra un rival difícil, pero el resultado no alcanzó. Hay que asimilar lo bueno y lo malo que hicimos. Acá la vida no se acaba, tenemos que agachar la cabeza y pensar en lo que viene", dijo el jugador de la Liga de Quito.



Domínguez, que a sus 35 años es una de las figuras más veteranas de la selección más joven del Mundial, afirmó que afrontaban el Mundial "con mucha tranquilidad e ilusión, con el apoyo del país en todo momento", al tiempo que agradeció "el apoyo de la hinchada que vino aquí".

"Estar animados por muchos ecuatorianos fue algo muy motivante. Una pena que no pudimos darles la alegría", dijo.



Alexander Domínguez señaló que el vestuario está "dolido, con mucha tristeza" porque "hicieron un extraordinario torneo" del que destacó "el partido contra Países Bajos, candidata a ganar el torneo" y contra quienes jugaron "de tú a tú".



"Estaba muy triste el vestuario, una pena verles cómo lloraban. Uno tiene que analizarlo con cabeza fría, esto acá no termina, hay chicos que tienen para tres o cuatro eliminatorias más", dijo.



Sobre la continuidad de Gustavo Alfaro en el banquillo de la 'Tri', que el propio técnico dejó en el aire, Domínguez se mostró favorable a que siga.



"Es un entrenador que está haciendo las cosas bien, espero que tome la decisión con cabeza fría, a mi me gustaría que siguiera", comentó Domínguez.



Ecuador había ganado en el debut de la cita orbital frente a Qatar por 2-0, luego empató 1-1 con Países Bajos, pero este martes no pudo con Senegal, combinado con el que perdió 1-2 y terminó eliminado del Mundial de Qatar 2022. Terminaron con cuatro puntos en el Grupo A. Los neerlandeses y africanos siguen en competencia.



EFE