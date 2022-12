Confesión de Demichelis sobre Lionel Messi en Qatar: 'No lo tolera'

Martín Demichelis, ahora entrenador de River Plate, compartió en la Selección Argentina con Lionel Messi, quien ahora comanda a la albiceleste en el Mundial de Qatar 2022. A unas horas de la semifinal frente a Croacia, el exdefensor central analizó el presente del '10' y reveló uno que otro detalle del genio argentino.

"Me gusta verlo enojado y eso transmite muchísimo a los compañeros. Está en una etapa de madurez en el que quizás pueda ser su último mundial y está dándolo todo como siempre quiso, está muy bien rodeado y con un grupo de compañeros que se adaptaron a su exigencia porque él no tolera no ganar. Bienvenido sea tenerlo en este estado de ánimo", mencionó sobre Leo.



El 'Micho' mencionó que "Independientemente de si aparece o desaparece a lo largo del partido, en cualquier momento puede desequilibrar. Hay muchos jugadores buenos pero a los genios hay que respetarlos porque en algún momento aparecen. Ojalá que aparezca para la Selección".



Finalmente, Demichelis se refirió a sus declaraciones previas al Mundial, cuando dijo que Argentina jugaría 7 partidos, es decir, que estaría en la final. Este martes jugará el sexto, por la semifinal ante Croacia.



"No fue un deseo, fue una afirmación, por creer en el grupo y el deseo de superación de los argentinos, eso se refleja también en los estadios, en medio de una etapa dura del país la gente está acompañando, y los chicos sienten esa energía, por eso no tenía ninguna duda".



Y agregó que "Hace tiempo vienen muy bien y estaban convencidos de su idea futbolística. Nos volvieron a ilusionar", dijo recordando la famosa canción con la que animan a la albiceleste en Qatar.