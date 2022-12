Lionel Scaloni y serias bajas en semifinales: estos no podrían jugar

Argentina y Lionel Andrés Messi están a tan solo un pasito de la gloria. Así como en 2014, se clasificaron para la final. Ahora, tendrán revancha, pero antes tendrán que jugarse la suerte contra un duro rival como lo es Croacia en la instancia semifinal. La albiceleste empezó de menos a más este camino por el Mundial de Qatar 2022 perdiendo ante Arabia Saudita, pero de ahí en más no volvió a conocer derrotas. Triunfos y un empate que finalizó con alegría sudamericana en la tanda de penaltis.

El último partido antes de esta semifinal fue contra Países Bajos. Una batalla campal entre sudamericanos y europeos que dejó como saldo, 16 tarjetas amarillas mostradas por el juez central, el español Antonio Mateu Lahoz. Como saldo de esas amonestaciones, Argentina sufrió más de la cuenta con un arbitraje muy discutido por varios jugadores de la albiceleste. Lionel Messi y Emiliano el ‘Dibu’ Martínez explotaron por las decisiones del ibérico.



La FIFA abrió un expediente por la conducta de los jugadores argentinos. No obstante, por fortuna para los argentinos, no habrá sanciones para los jugadores y no habrá ninguna ausencia de este tipo en la semifinal contra Croacia. Pero, por las amonestaciones mostradas por Mateu Lahoz, Lionel Scaloni sí contará con importantes bajas.



Aunque, para la fortuna de Lionel Scaloni, Rodrigo De Paul, quien jugó lesionado y demostró un gran nivel ante Países Bajos, superó perfectamente el problema físico y podrá ser de la partida. Así como Rodrigo, también Ángel Di María podría volver a ser titular. El gran problema fueron las amarillas que afectaron a los apercibidos, por lo cual, Scaloni tendrá dos bajas sensibles en su parte defensiva.



Por acumulación de tarjetas amarillas, no podrán estar en la semifinal del martes 13 de diciembre ante Croacia los dos laterales por ambos costados, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel. De los 26 jugadores, 24 están aptos para disputar este encuentro vital. Afortunadamente para Lionel Scaloni, en esta instancia semifinal, los jugadores apercibidos que no fueron amonestados contra Países Bajos sí se limpian. Así sería la alineación probable de Scaloni:





Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes/Ángel Di María; Julián Álvarez y Lionel Messi.