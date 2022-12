¿Eres tú Van Gaal? Zlatko Dalic se centra en las debilidades de Messi

Previo al partido de la semifinal del Mundial Qatar 2022, el técnico Zlakto Dalic habló sobre lo que significa Lionel Messi para el equipo argentino, pero aprovechó para desnudar sus debilidades. Si bien lo reconoce como el mejor jugador del mundo en la última década, también dijo que "no corre mucho y no defiende", así que tratarán de impedirle que llegue al balón y tenga a disposición cualquier línea de pase. Así buscará desconectar de raíz el juego de la albiceleste.



Las declaraciones de Dalic previo al partido que definirá finalista en Qatar 2022 han hecho eco y hay quienes recuerdan que Louis Van Gaal, técnico de Países Bajos en su momento, habló fuerte sobre el '10' argentino y terminó siendo callado por el mismo jugador después de perder en los penaltis.

Dalic reconoció lo que es Messi, pero prefirió centrarse en sus falencias. "No corre mucho, tampoco lo hace atrás de la pelota, sino que espera y recibe con toda la fuerza (...) No defiende y no tenemos que dejar que reciba el balón, porque en ese momento es cuando más daño hace, dado que es el mejor jugador del mundo en los últimos 10 años”.



Y reconoció que Croacia no le hará marca personal, pero sí le tendrá los ojos encima: "Le dedicaremos especial atención. La marca personal no funciona, no lo hicimos la última vez y tampoco lo haremos ahora. Necesitamos cubrir los pases hacia su ubicación y reducirle los espacios".



Finalmente, el técnico europeo mencionó que la presión es de Argentina, más allá que ellos sean los subcampeones de Rusia 2018. "Es un equipazo y tiene más presión. Hemos preparado el partido y soy optimista, porque estos jugadores han demostrado su calidad y su potencial. Seguramente la última derrota en Rusia también los tiene motivados, así que esperamos enfrentar a una muy buena versión de Argentina".



Zlatko también se refirió al "caliente" partido entre Países Bajos-Argentina y dijo que espera que esta vez no ocurra lo mismo. Cabe recordar que se dieron varios brotes de bronca, especialmente, al finalizar el partido.