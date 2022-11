Juanfer Quintero y su amor por Messi: ‘Quiero que gane el Mundial’

Colombia no clasificó al Mundial de Qatar 2022 y a pesar de eso, los jugadores del seleccionado no dejan de lado el cariño a algunas selecciones sudamericanas que están participando y uno de los que dejó claro su gusto fue Juan Fernando Quintero, quien no negó el deseo de hinchar por Argentina.



En una entrevista otorgada a Radio Continental de Argentina, al talentoso volante respondió a qué jugador valora más para este Mundial y confirmó que Lionel Messi es uno de sus ídolos, deseando que se recupere contra México y pueda ganar el campeonato del mundo.



“Como fan de Lionel Messi, quiero que gane todo, quiero que gane el Mundial, sería algo muy lindo para él y para toda la Argentina. Ojalá algún día pueda jugar con él, mientras tanto lo sigo disfrutando”, respondió Juanfer Quintero.



De igual manera, Juanfer habló de su presente y lo que hará con su futuro, pues termina en diciembre contrato con River Plate, aunque dejó claro siempre la prioridad para el equipo de la banda cruzada y lo importante que será Demichelis.



“Siempre mi prioridad va a ser River Plate. Vi que el entrenador dijo que le gusta que los jugadores declaren que se quieren quedar y quieren competir. Acá cada uno debe solucionar sus cosas”, confirmó Juanfer.



De momento, mientras decide su futuro en River, Juanfer está de vacaciones y espera hacerle fuerza a Messi y Argentina para que reviertan la situación tras la primera caída contra Arabia Saudita.