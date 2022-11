Polémicas en Catar, lamentable lesión de Benzema y más: EN VIVO

Catar 2022 está a menos de 24 horas de empezar, con todo lo que representa la actividad en el mundo fútbol, en torno al inicio de la edición número 22 del Mundial. Momento atípico para disputarse, a final de año. Ahora, la polémica en esta cita no ha estado exenta.



El día previo ha resultado más movido de lo esperado, con las declaraciones que han surgido desde la misma FIFA.



Infantino, defensor de Catar ante las críticas

El presidente de la FIFA habló en rueda de prensa, respaldando la realización del Mundial y saliendo a atajar las críticas que surgieron en días recientes, desde todos los focos que competen a la Copa del Mundo.



Fue claro y tajante con sus declaraciones “Tengo unos sentimientos fuertes, hoy me siento catarí, me siento árabe, me siento africano, me siento gay, me siento discapacitado, me siento un trabajador inmigrante”.



Además, ante los fuertes cuestionamientos que llegan desde Europa, afirmó “Los europeos, occidentales y yo soy europeo, nos dan muchas lecciones. En los últimos 3 mil años deberíamos disculparnos por los próximos años antes de seguir dando lecciones a la gente”.



🗣 “Can somebody who looks like an Indian not cheer for England or for Spain or for Germany, you know what this is? This is racism.”



President of FIFA, Gianni Infantino hits out at the accusations that fans have been paid to support countries in Qatar pic.twitter.com/7xvRx7XgGn — Football Daily (@footballdaily) November 19, 2022

Desde la FIFA, revelación sentada ante las críticas a la comunidad LGBTI

El director de comunicaciones de la FIFA, Bryan Swanson, estuvo en la conferencia de prensa con Infantino. En el acto, no ocultó su condición, sin ningún prejuicio, reveló su orientación sexual, en medio de las fuertes críticas que surgen en torno a las leyes islámicas.



El dirigente fue directo “He pasado algún tiempo trabajando al lado de Infantino. Soy gay como también lo son otros muchos en la FIFA y siempre me he sentido respaldado”.



🗣 "I am sitting here in a privileged position on a global stage as a gay man in Qatar. Just because Gianni Infantino is not gay, does not mean he does not care."



FIFA's Director of Media Relations Bryan Swanson defends FIFA president Gianni Infantino pic.twitter.com/uqwzIHLfcE — Football Daily (@footballdaily) November 19, 2022

Karim Benzema, con el Mundial en peligro

Desde los diarios franceses L’Equipe y RMC, afirman que Karim Benzema está en duda para el debut contra Australia, además, de la posibilidad de perderse el resto de la Copa del Mundo, debido a que arrastra problemas físicos, desde que estaba en competición con el Real Madrid.

🚨 Karim Benzema se perdería el debut mundialista de Francia.



Según @lequipe, el Balón de Oro no logra recuperarse de sus molestias físicas y no estaría contra Australia. pic.twitter.com/ZwlFRCvmDG — Pablo Giralt (@giraltpablo) November 19, 2022

Lionel Messi asusta a todos en Argentina

La prensa Argentina hace presencia en Catar, con todos los ojos puestos sobre Messi. De acuerdo a información de ESPN, el 10 está entrenando aparte de sus compañeros, además, afirman que es solo por precaución y cuidado, para tenerlo a tope, en el debut contra Arabia Saudita.

Alfaro y Caicedo, nuevamente cuestionados por los derechos humanos

Ha sido una constante, a los jugadores de todos los países les han preguntado acerca del tema de derechos humanos en Catar. De forma diplomática y amable, Gustavo Alfaro, entrenador de Ecuador, trató de esquivar la pregunta, defendiendo a Moisés Caicedo, que dudó para contestar.



El argentino afirmó que están de acuerdo a los derechos humanos, pero que ellos son protagonistas del fútbol, con sueños e ilusiones.



Es imposible no amar a Gustavo Alfaro.

Hay periodistas que sólo han venido a #Qatar2022 a hacer campaña en contra de Qatar y del mundial.

Le quisieron sacar el título a Moisés y Alfaro lo salvó, excelente nuestro DT. pic.twitter.com/Qnper5aBx2 — José Alberto Molestina E. (@jamolestina) November 19, 2022

Los mexicanos, de buen humor en las calles de Catar

Un aficionado mexicano, recordando la particularidad de las calles de su país, se paseó con un parlante grande por las calles de Doha. Al ritmo de ‘Estufas, lavadoras, microondas, colchones o algo viejo que vendan’.



Los hinchas que estaban presentes, no contuvieron la risa, ante la mirada de los transeúntes cataríes.



Lo mejor que veras hoy… esto pasó esta mañana en #Doha #Qatar la creatividad de los mexicanos con todo. Estufas, lavadoras… jajaja pic.twitter.com/imQfEGGtGs — Webcams de México (@webcamsdemexico) November 19, 2022

Karim Benzema, fuera de Catar 2022

La Selección Francia confirmó la lesión de Karim Benzema, con molestias en su cuádriceps del muslo izquierdo. A través de la cuenta de Twitter @equipedefrance, confirmó la ausencia del delantero del Real Madrid.