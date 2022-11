Catar vs Ecuador: dónde y en qué canal ver el inicio del Mundial 2022

Llegó la hora deseada por todo el mundo fútbol. Momento de dar la patada inicial en Catar 2022, con toda la expectativa y polémica, que ha generado el certamen en las horas recientes, debido a las decisiones tomadas por las autoridades locales, que se rigen por una normativa estricta, a comparación de occidente.

Catar y Ecuador será el juego designado, para la ceremonia inaugural, que estuvo envuelta en medio de la polémica, por los artistas que cancelaron. Pese a esto, el mundo entero estará al pendiente, del inicio del evento más importante a nivel deportivo.



Catar vs Ecuador, partido inaugural Mundial 2022

Catar vs Ecuador, grupo A



Estadio: Al Khor

Hora: 11:00 a.m. hora colombiana, ecuatoriana y peruana. 1:00 p.m. hora argentina, chilena, brasileña y uruguaya.

Online: Futbolred.com

T.V: DirecTV Sports, Caracol TV y RCN TV