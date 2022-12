Dani Alves fue autocrítico con Brasil: ‘Esto es una lección’

Brasil, una de las selecciones favoritas a ganar el Mundial Qatar 2022 también cayó en su último juego de manera sorpresiva contra Camerún por 1-0, aunque el seleccionado de Tite logró quedarse con el primer lugar del grupo G gracias a su diferencia de gol.



Sin embargo, este primer aviso de que no hay rival fácil en el Mundial los dejó un poco preocupados, debido a que es un resultado con el que no contaban desde que inició el certamen, además, por la superioridad de su nómina frente a sus rivales.



Por ello, luego de la derrota, el experimentado Dani Alves, habló de lo que significó esta derrota debido a la relajación que vivió Brasil para perder este último partido.



"Es un toque de atención, una alerta de que no existen rivales débiles. Ahora empieza la fase en la que no podemos cometer ningún error", reconoció Dani Alves en conferencia de prensa.



De igual manera, el lateral confesó que es bueno que esta derrota llegue ya clasificados, pues se pueden corregir los errores que no pueden aparecer en fases de eliminación directa.



“Es bueno que la derrota ocurra ahora, porque a partir de ahora se disputa centímetro a centímetro dentro de la cancha. Espero que tomemos esto como una lección”, finalizó Alves.





Con este juego disputado, Dani Alves se convirtió en el segundo jugador brasileño con más partidos internacionales con 125 partidos jugados, además de sumar el récord de jugador con más edad de su país en disputar un Mundial.



Tras asegurar el primer lugar de su zona, Brasil tendrá su próximo reto contra otra sorprendente selección de Corea del Sur, duelo que sostendrán el 5 de diciembre por los octavos de final del Mundial.