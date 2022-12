Desdibujada Brasil cayó ante Camerún: otra gran sorpresa en Qatar

La Selección de Brasil cerró la fase de grupos con derrota 1-0 contra Camerún. Desde Francia 1998 no perdía en fase de grupos de una Copa del Mundo. El gol de Vincent Aboubakar fue la otra gran sorpresa en el Mundial de Qatar 2022.



Tite decidió darle rodaje a jugadores que no habían tenido acción o que habían sumado pocos minutos en las dos primeras fechas. Nueve novedades en el once inicialista, entre ellos el veterano Dani Alves.



Aunque dominó el partido, la canarinha no tuvo el peso ofensivo ni la efectividad que mostró antes, y terminó desdibujada ante una Camerún, que no había hecho mucho por ganar. Al final, un gol en tiempo de adición, firmó el 1-0 contra los sudamericanos.

Desde muy temprano, Brasil se adueñó de la pelota y manejó el partido a su antojo. En varios momentos llevó peligro al pórtico de Devis Epassy con Gabriel Martinelli y Antony. Sin embargo, cada vez que fue exigido, el arquero camerunés respondió bien. Salvo un intento de Bryan Mbeumo, los africanos no le dieron mayor dolor de cabeza a la canarinha.



Transcurría el minuto 11 del partido cuando Fred y Gabriel Jesús se juntaron por la izquierda, dejándole una pelota a Antony, que sacó un débil zapatazo, que terminó controlado por el arquero. Tres minutos después, Martinelli avisó con un cabezazo que Epassy tuvo que desviar al córner.



La acción de Mbeumo se dio sobre los 40', quien se coló entre la zaga buscando sorprender a Ederson Moraes, quien era un espectador más en el partido. El central Gleison Bremer apareció para desarmarlo antes de que pudiera conectar al fondo. El arquero brasileño agarró la pelota sin problemas.



En el arranque del complemento, Camerún salió a mostrar su propuesta ofensiva y alcanzó a meter un par de sustos en predios de Ederson Moraes. Después de algunos minutos de desespero sin la pelota, los de Tite consiguieron recuperar el balón. Los africanos se fueron desinflando con el pasar de los minutos.



Sobre los 57', Epassy protagonizó una estira monumental. Otra gran oportunidad de Martinelli, que probó con la media distancia, pero el arquero salvó sobre el travesaño. Brasil lamentó cada opción que no convirtió, y no era para menos, buscaba avanzar a octavos con puntaje perfecto. Ninguno lo consiguió.



En el remate del partido, Brasil oxigenó su frente de ataque y con Raphinha hizo daño por sector derecho. El atacante eludió con gambeta a un rival y sacó un centro para Pedro, que terminó marchándose al córner.



A Brasil le cayó un baldado de agua fría en el segundo minuto de adición, con el cabezazo de Vincent Aboubakar tras el pase de Jerome Mbekeli. El atacante, que terminó expulsado, apareció solo y definió por el palo de la mano izquierda de Ederson. ¡Duro golpe para Brasil, que perdió su invicto!