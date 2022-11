¿Scaloni culpó a los fuera de lugar? La explicación de la derrota

El mundo fútbol tuvo su primera sorpresa en Catar 2022. La derrota de Argentina contra Arabia Saudita no estaba en cálculos de nadie, ni siquiera, en el menos anti fútbol. Aquellos que apostaron por los árabes, hicieron el negocio.



Caída en la primera salida, que empieza con los rumores y recuerdos de fantasmas del pasado, donde la albiceleste ha cimentado participaciones irregulares en la Copa del Mundo. Página aparte y Lionel Scaloni, como el comandante de este proyecto, salió a defender a sus jugadores, pero, hablar acerca de lo que fallaron.



Esto dijo el estratega “Sabíamos cómo jugaba Arabia. Preparamos el partido sabiendo que ellos salían con una defensa adelantada. Los offside fueron milimétricos” también, se refirió a lo hecho en el inicio del juego “El primer tiempo creo que fue todo nuestro, pero un gol te puede cambiar todo. Analizaremos las jugadas de los goles de ellos con más calma”.



Scaloni no afirmó, pero especuló del por qué se dieron esos goles, donde le mencionaron la parte atlética y de salud del plantel “Los tantos vinieron en los minutos 48 y 51, no nos dieron vuelta el partido por cuestiones físicas. Veremos el reporte médico, pero, en principio, la mayoría de los jugadores se encuentra bien”.



Concluyó con la fortaleza del plantel, apuntándole a ganar el próximo juego “Seguimos pensando de la misma manera. Antes del partido nos daban como favoritos, pero en un Mundial pueden pasar estas cosas. Hay que trabajar en los aspectos que no salieron bien”.