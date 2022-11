¡Batacazo en Catar! Argentina favorita cae y Arabia Saudí da golpazo

¡Batacazo! ¡Golpe inesperado! ¡Caída de favorito! El más inesperado de todos los titulares recorre los diarios del mundo. Es u

Argentina cayó por 1-2 contra una Arabia Saudita que nadie vio venir y que hizo polvo el favoritismo a fuerza de aguantar, de confiar en su libreto, de una alucinante efectividad y de no creerse que porque Messi estaba al frente se había perdido el partido antes del pitazo.



Fue día y noche entre el pitazo inicial y el minuto 48: parecía otro día en la oficina en los primeros minutos, una Argentina con la pelota y la obligación y una falta muy cuestionable en el área contra Paredes que no discutió Messi cuando cobró impecable al palo que le marcó el portero y celebró el 1-0 apenas a los 10 minutos. Era el abrazo esperado, el de la ilusión que pronto cambiaría de color.



Y parecía que iba a alargarse la ventaja cuando Lautaro Martínez tomó el pase profundo de Papu Gómez que increíblemente acabó en otra polémica de VAR: una parte de su cuerpo, algo entre el pecho y el hombro, estaba adelantado y el offside semi automático lo pilló. Celebración en vano y mal presagio.



Porque entonces el juego del favorito se hizo espeso: Messi ya no estuvo más cómodo para recibir, Lautaro quedó aislado, Paredes y De Paul parecieron imprecisos y la ansiedad empezó a ganar el partido. El 1-0 parecía muy corto para el tamaño de la fe de Arabia Saudita, que entonces se fue por lo suyo.



A los 48 aprovechó un mal retroceso Al-Shehri y metió un remate cruzado que dejó sembrado a Martínez y apenas cinco minutos después vino un auténtico golazo que no mereció el grito del narrador argentino pero que fue una joya: se sacó tres jugadores albicelestes en el área y puso un riflazo arriba, inatajable, hermoso, un puñal al corazón argentino.



Y después, el show árabe de precisión en la marca y del arquero Al Owais que le tapó dos remates a Messi uno a quemarropa, que cortó siempre preciso arriba y abajo, que le negó a Julián Álvarez a los 90 +9. Se jugó a lo 'maldita sea' en el equipo de Scaloni, desconectado, con solo corazón y sin juego, ahora sin un invicto de 36 fechas que ya a nadie le importa en un Mundial y el dolor de saber que es la primera decepción de Catar 2022.



A remar de atrás, nada que hacer. A ningún campeón le tocó un camino fácil y el sueño está, más allá de este primer doloroso puntapié inicial. El sueño de Arabia Saudí fue más ambicioso esta vez y el baño de realidad que ha dado se puede volver lección o tragedia, depende de cómo lo tomen los de Messi.