¡De la mano del ‘Dibu’ y Messi! El 1x1 de Argentina campeón del mundo

Argentina puso fin a 36 años sin ganar la Copa del Mundo, con la definición de los penaltis contra Francia. Sin duda alguna, la final de Catar 2022 se llevará la admiración y lujo de todos los que la vieron, pasando a la historia por la emoción con que se vivió.



Lo que parecía un triunfo tranquilo para los sudamericanos, terminó siendo un calvario, en medio de las adversidades, sobreponiéndose a la arremetida de Francia. Emiliano Martínez y Lionel Messi, los héroes de la albiceleste, este es el 1x1 de los campeones del Mundo.



Emiliano Martínez: después de Messi, figura total de la Copa del Mundo, consiguiendo la tercera estrella para Argentina. En los tres goles que le marcaron, poco pudo hacer, por la complejidad. Respondió en el 120 con el mano a mano con Thuram, además, en los penaltis ganó en lo mental y en la cancha.



Nahuel Molina: su presencia fue netamente defensiva. La orden era no subir para tener a Mbappé como referencia. No solo fue su buen posicionamiento, sino el acompañamiento que tuvo para evitar complicaciones en el sector derecho.



Cristian Romero: en cada acción que intervino, llegó para rechazar la pelota. Siempre seguro con la presencia de Giroud o Mbappé, en ese sector.



Nicolás Otamenidi: siempre estuvo con la primera salida por el piso, conectando con los jugadores de la mitad de la cancha. Cometió el penalti sobre Kolo Muani.



Nicolás Tagliafico: no tuvo mucha salida al ataque. Anuló a Dembelé en esa zona cuando estuvo en cancha.

Enzo Fernández: siempre fue el primer pase, abriendo por la banda o buscando a Messi. Fundamental en el mediocampo.



Rodrigo De Paul: batalló cada pelota y estuvo en esa cobertura a Mbappé, cuando lograron controlarlo. Apertura de la pelota por las bandas, cambiándola de sector cuando era necesario.



Alexis Mac Allister: contribuyó para anular a Griezmann en el primer tiempo. Participó en la jugada del segundo gol, iniciándolo y terminando asistiendo a Di María.



Lionel Messi: movilidad en toda la cancha, siempre apareció por la banda, en la mitad y en el área. Con el paso de los minutos se fue desapareciendo. Perdió la pelota en el inicio de la jugada del segundo gol de Francia. Reivindicación con el tercer tanto y en los penaltis, con frialdad, levando la copa.



Julián Álvarez: complicó a la zona defensiva, con cada pelota que llegó a luchar. Pese a no tener acciones claras de gol, supo moverse entre los centrales, abriendo espacios para él y sus compañeros.



Ángel Di María: su primer tiempo fue de ensueño. En la zona izquierda tuvo a Koundé complicado, rompiendo toda esa zona para generar el penalti. Fue sustituido en el segundo tiempo.



Marcos Acuña: más actitud que fútbol, al buscar la forma de ganarle a Koundé, que en el tiempo extra estaba agotado.



Gonzalo Montiel: ocupó el lugar de Molina, para buscar proyección en ataque y así lo logró, poniendo la pelota para el tercer gol. Anotó el tanto de la coronación.



Lautaro Martínez: poca trascendencia en cancha, lució errático al momento de definir.

Paulo Dybala: sin mucha participación. Pateó el cobro que le designaron en los penaltis y lo anotó.