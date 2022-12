¡Simplemente, Kylian Mbappé! Su triplete hace historia en Mundiales

Un vibrante partido entre Argentina y Francia que brindaron en la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022. No dejó respiro, y como dice el dicho, "un juego no apto para cardíacos", dejando a Lionel Messi y Kylian Mbappé como las grandes figuras del compromiso. Pero si hay que hablar de alguien, es sin duda alguna del delantero francés del Paris Saint-Germain.



En un abrir y cerrar de ojos, con Kylian Mbappé, Francia logró hacer historia en los últimos diez minutos con dos goles en menos de 120 segundos. Luego, cuando Argentina había marcado el tercer tanto y parecía conducir el título, otro penalti le dio la opción a Kylian de anotar otro tanto.

Increíble la marca de Kylian Mbappé. El delantero francés del Paris Saint-Germain no dio respiro y no se guardó nada para decir presente. Una exhibición individual histórica de Mbappé que no solo aportó con su desborde, sino con sus impresionantes goles. Kylian abrió la marca para los galos descontando desde el manchón penalti, y un minuto después, definió con un recurso de volea para poner el segundo y el empate.



Pero, faltaba más. Cuando un gran líder es llamado, el referente habla por sí solo con actuaciones abismales. Una, que ningún argentino esperaba ver y mucho menos en el contexto del compromiso. Kylian Mbappé volvió a ser llamado. Anotó el tercero desde el punto penal para emparejar el juego y llevarlo a los lanzamientos para definir el compromiso.



Kylian Mbappé, es sin duda alguna, la gran figura del compromiso. Kylian es el segundo jugador en marcar tres goles en una final de la Copa del Mundo después de Geoff Hurst en 1966. Además, es el primer jugador que anota cuatro tantos en finales de Mundiales, de acuerdo con Mister Chip.