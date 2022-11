Portugal será juez de todos: las cuentas del grupo H para avanzar

El grupo H culminó en su segunda jornada, luego de los partidos vibrantes de este lunes 28 de noviembre, con más de una semana de competición en Catar 2022. Portugal derrotó a Uruguay y ratificó su lugar en la próxima fase.



Además, Ghana acortó terreno y venció a Corea del Sur. Las cuentas y calculadora juegan para sudamericanos, africanos y asiáticos, pues los europeos completaron seis unidades y están fijos en la próxima ronda.



La próxima fecha se disputará este viernes 2 de diciembre. Corea del Sur vs Portugal y Ghana vs Uruguay, jugándose en simultaneo, para evitar sospechas y que prime la parte competitiva.



Ghana es segunda con tres unidades y diferencia de gol de cero, una victoria contra los charrúas los dejará en la otra fase. De empatar, necesitará que Corea del Sur no le gane a Portugal. La derrota los elimina del Mundial.

Corea del Sur tiene el hueso más difícil de roer. Una victoria los deja en la otra fase, siempre y cuando Uruguay no gane y lo supere en diferencia de gol. Cualquier otro resultado los elimina.



Uruguay tendrá la misma situación. Obligado a derrotar a Ghana, esperando que Corea del Sur no gane, de llegar a ocurrir esto, se acudirá a la diferencia de gol, donde los asiáticos tienen -1 y los sudamericanos -2.