Brasil dulce en Mundiales: historia que se repite desde 1970 sinfín

Haciéndole honor a su etiqueta de favorito cada vez que entra a disputar una Copa del Mundo, Brasil ya logró pasar la primera instancia de manera anticipada gracias a dos victorias. Una contra Serbia, y una nueva dejando atrás a Suiza. Enfrentará a Camerún, ya con la buena noticia de saludar los octavos de final. Quedará por saber si ocupará la primera casilla del Grupo G o la segunda, un dato importante porque podría encontrarse con Portugal o Uruguay en la siguiente ronda.

Es curioso que Brasil no sea referenciado como el favorito antes de empezar el certamen, y, ahora, lo está llevando de gran manera con tranquilidad y con una lista de importantes nombres que sueñan con ese único objetivo de vencer la sequía de 20 años sin título mundialista. Los brasileños van por buen camino en Catar y saben que los octavos de final no serán para nada sencillos con selecciones que ya han puesto en problemas a la ‘Canarinha’.



Hay como ilusionarse sin duda alguna, pues con este triunfo ante Suiza y el anterior contra Serbia, lograron repetir una historia que lleva siendo la constante en las Copas del Mundo desde 1966 cuando tuvieron un certamen para el olvido en Inglaterra. Brasil logró entrar a los octavos de final en Catar y lleva una racha dulce de 56 años, por lo menos, superando la fase de grupos.



En el 1966, fueron a Inglaterra agrupados en una zona con Portugal, Hungría y Bulgaria. Con el anterior sistema de puntaje que la victoria daba dos unidades, los brasileños solo vencieron a Bulgaria con goles de Pelé y Garrincha, pero cayeron eliminados contra Hungría y Portugal.



No obstante, a partir de 1970, año en el que quedaron campeones, no dejaron de pasar de la fase de grupos. En dicho año, superaron a rivales en la primera instancia como Inglaterra campeona actual, Rumania y Checoslovaquia. Luego superaron a Perú en cuartos de final, por el número de equipos se iban a cuartos y luego a Uruguay en la semifinal para superar a Italia en la final.



Cuatro años más tarde, volvieron a pasar a los cuartos de final segundos del primer grupo contra Yugoslavia, Escocia y Zaire y en segunda fase, jugaron el tercer y cuarto puesto ante Polonia tras no superar la segunda fase y finalmente, quedaron cuartos.



1978 también contó con dos fases en donde superaron a Austria, España y Suecia. Volvieron a quedar segundos en la otra fase y les tocó enfrentar a Italia en el partido tercer y cuarto puesto en donde quedaron terceros. Cuatro años más tarde, llegaron a la segunda fase, pero no pudieron quedar en el podio. Nuevamente, en 1986 quedaron eliminados en cuartos de final en penaltis contra Francia. Cortados por Argentina en octavos de final, la ‘Canarinha’ no pudo instalarse en la siguiente fase para luchar por el título.



En el 1994, tuvieron que esperar 24 años para volver a ganar un título superando en la final a Italia como en 1970. 1998, llegaron como campeones a ese certamen, pero en el último partido, quedaron subcampeones contra la anfitriona, Francia. Una historia dulce con las finales, pues en el 2002 consiguió su último título superando a Alemania. Pero, posteriormente, aunque en 2006, 2010, 2014 y 2018, sobrepasó la fase de grupos, lo más cerca que estuvo de optar por el campeonato fue en su propio Mundial que quedaron terceros. Ahora en 2022, ya clasificados, esperan revalidar lo hecho en 1970, 1994 y 2002.