Felipe Taborda pide evitar la "Lindadependencia" en debut del Mundial

La Selección Colombia Femenina está a horas de debutar en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda. La 'Tricolor' se estrenará a partir de las 9:00 p.m. (hora de Colombia) frente a Corea del Sur en el Allianz Stadium de Sidney.



Con motivo del estreno de nuestras futbolistas en el torneo más importante de selecciones, Felipe Taborda, exentrenador del equipo, habló este lunes con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ y deseo lo mejor en este inicio. De igual forma, recordó lo sucedido en el Mundial de Canadá 2015.

"Dios permita que el equipo de Nelson Abadía, todo su cuerpo técnico y jugadoras puedan mejorar lo que nosotros hicimos en el Mundial de Canadá 2015, por el bien de nuestro país”, indicó Taborda en un principio.,



“Hay que decirle a la gente que Colombia todavía no es una potencia, ha venido evolucionando, pero nos vamos a enfrentar a un Alemania muy fuerte, el partido de la clasificación será este lunes frente a las asiáticas”, añadió.



Por otro lado, comentó la importancia de ganar en el estreno frente al seleccionado asiático. Según dijo, ganar en el debut dejará al equipo prácticamente clasificado a la siguiente ronda.



"Si se le gana a Corea del Sur, Colombia ya está en segunda ronda. Este es un grupo donde hay una mezcla de jugadores importantes entre juventud y experiencia, pero el ritmo internacional es diferente, sin embargo, ese paso de Europa da un plus importante como el que Linda Caicedo tiene, actualmente en uno de los mejores equipos del mundo”, complementó el entrenador.



Otras declaraciones de Felipe Taborda:



¿Cuál será la clave frente a Corea del Sur?



"Ojalá no vayamos a hacer ‘Lindadependientes’, necesitamos que todo nuestro once esté funcionando, tenemos jugadores como Leicy Santos, Catalina Usme, Daniela Montoya, que será importante para el trabajo en equipo, ojalá nos puedan resolver y dar una alegría”..



¿Qué esperar de las asiáticas?



“Esos equipos son pequeños en su biotipo y estatura, pero son dinámicos, muy rápidos, que nos pueden hacer daño en cualquier momento, esperemos el equipo esté bien concentrado, que mantenga el arco en cero y con las individualidades resolver”.



¿Dónde pondría usted a Mayra Ramírez?



"El biotipo de ella es el de una jugadora europea, de alguien que no es muy técnica, pero sí potente y fuerte, me gustaría por dentro porque es una jugadora que tiene esa capacidad de resolver en cualquier momento”.



¿Colombia es la favorita del grupo?



“No, Alemania debe ser la primera del grupo, ese otro puesto debemos pelearlo entre el resto”.