Linda: 'El ambiente super chévere, solo ansiedad de que empiece ya'

Linda Caicedo tiene los focos sobre ella a horas del debut de Selección Colombia contra Corea, en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda. Se ve cómoda y sin presión y solo piensa en jugar ya.

"Muy contenta de estar acá, uno como jugadora espera siempre estos momentos, se prepara para esto. Esperamos empezar con pie derecho, hay que esperar, hacerlo lo mejor posible y darle una gran alegría a Colombia y a todos los que nos están apoyando", dijo en rueda de prensa.



El debut



La ansiedad siempre estará, están las mejores selecciones del mundo, hay ganas de que empiece ya, hemos ido viendo otros equipo pero llenándonos de confianza y ya con ganas de que se juegue. El equipo está muy bien, muy alegre, el ambiente super chévere, solo esa ansiedad de que empiece ya.



Roce internacional



Es importante tener jugadoras en el exterior, nos da ideas, adquirimos más experiencia sin olvidar lo que es el fútbol colombiano. Es importante que nuestro fútbol siga creciendo, jugadoras seguirán saliendo y vienen generaciones muy ganadoras.



Reconocimiento internacional



Todas somos referentes, estoy joven, tengo 18 años, tengo mucho que aprender, no tengo nada de presión, es mi primer mundial en la mayores y queda mucho por aprender.



El cáncer



En 2019 y 2020 fue un proceso muy difícil, gracias a Dios lo pude superar, el profe es muy cercano, el día que me iban a operar pensaba que tal vez no podría volver a jugar pero él me llamó y me recordó que yo iba a volver. Para quienes están en ese momento difícil decirles que crean, soy ejemplo de que se puede salir adelante y bendecida de pasar con mi familia por ese momento tan difícil.



Prestigio internacional



El fútbol colombiano se reconoce por fuera del país, nadie duda el talento que tenemos y lo que hemos ido creciendo y avanzando. En Europa la jugadora es tal vez más profesional, en eso llevan ventaja, en estructura, pero es el apoyo el que hace la diferencia.



¿Prefiere algún rival?



"Es un Mundial y uno muchas veces de deja llevar por nombres, es un Mundial y da sorpresas el que es favorito al final se queda, el que toque hay que respetarlo, aportar lo mejor".



