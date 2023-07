Meta clara: 'No venimos a competir, tenemos que estar a otro nivel'

Nelson Abadía es tal vez el único integrante de la Selección Colombia que no parece ansioso por el debut de la Selección Colombia en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023, este lunes contra Corea del Sur (9:00 p.m. hora colombiana). Como entrenador del equipo es lo que corresponde. Pero no es fácil.

"Hemos venido en preparación desde la final con Brasil, desde ese momento y con el trasegar de nuestras futbolistas que tienen un nivel internacional, tuvimos esa preparación para llegar a esta instancia. Hubo apoyo del comité ejecutivo de la Federación, los partidos en fecha FIFA que para nosotros eran importantes y fuimos creciendo, dándonos a la preparación, estructuración y ejecución de nuestro trabajo", dijo en rueda de prensa.



El afán es complicado: "Hemos tenido mucha prudencia para manejarlo, hace parte del juego, el torneo, la estructura del jugador, saber manejar esa ansiedad, temor, querer que pronto sea la competencia, lo hemos manejado todo este tiempo con la madurez de nuestras futbolistas y hemos ido amalgamando un sentir y un querer por un fútbol que les de alegría, que se sientan cómodas", aseguró.



El rival preocupa, pero no tanto: "Hemos ido profundizando, es un grupo, por todos sus componentes que son finalistas en sus continentes, es muy competitivo, hemos ido viendo dónde podemos sacar provecho y donde nos pueden sacar, lo importante para mí es lo que Colombia salga a proponer".



Su historia le da confianza al DT: "Sabíamos el compromiso que teníamos, hacia el 2016 o 2017 comencé procesos pre juveniles y juveniles, a Linda la llevé de 12 años por primera vez a Selección. lo mismo Ana Maria Guzmán, Giraldo... Es crear y fortalecer una huella de selección, no todo mundo llega a Selección y esa experiencia que ya llevaba mucho tiempo en el fútbol profesional de hombres la lleve. Me cautivó el fútbol femenino, el altruismo, la mística, los hombres somos más aficionados pero la mujer es fanática del fútbol y lo toma como estilo de vida. A mí como técnico me hacen los grupos, cada experiencia es un crecimiento. Soy convencido que el fútbol es de la cancha a la tribuna y eso nos ha hecho crecer y exigirnos".



El objetivo está par todos muy claro: "Al mundial no venimos a participar, Colombia ha ido cautivando al público con su fútbol y tiene que plasmarlo en un Mundial, tenemos que estar en otro nivel, otro contexto, con nuestra idiosincrasia pero con obligaciones".



El gol, por fortuna, no le quita el sueño: "Está la creatividad de nuestras jugadoras no dependemos solo de una vía de salida, tenemos más opciones que solo el juego de costado, está selección tiene muy buen volumen de juego y otras maneras de atacar", aseguró el DT.



El Mundial iguala todo: "Si acortábamos la brecha física íbamos a igualar, con una diferencia y es que el futbol suramericano es de inventiva, picardía, virtuosismo. Por eso van a Europa. En mujeres y hombres. Ese acortamiento se ha ido dando y la brecha se está cerrando, pero Suramérica crece muchísimo en el fútbol femenino", afirmó.



"Tengo claras 23, estoy plenamente convencido que son las mejores del país actualmente, la selección es de momento y ellas tienen un momento brillante, muy bueno, ya tenemos claridad y el grupo también sabe lo que podemos lograr... Hemos ido fortaleciendo el trabajo con ellas, los momentos brillantes de cada uno lo vamos a tener, es un reto muy agradable tenerlas", concluyó.



