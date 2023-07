'Colombia puede llegar como mínimo a cuartos de final': Henry Parra

Henry Parra, uno de los formadores de Linda Caicedo en Atlas CP y en Selección Valle, es ahora el seleccionador nacional de República Dominicana. Su incansable trabajo por el fútbol femenino está dando frutos y FUTBOLRED lo contactó para hablar de la Selección Colombia, del Mundial de Australia/Nueva Zelanda, y por supuesto, de la joya de la tricolor.



Parra, quien fue anunciado como técnico del equipo centroamericano en abril, aseguró que Colombia tiene con qué llegar hasta cuartos de final y luchar por semifinales del Mundial, en el que se estrena este lunes ante Corea del Sur. Confía en el trabajo de Nelson Abadía y aprovechó para aconsejarlo. Además, cree firmemente que Linda será la jugadora destacada de la tricolor.



Henry Parra, seleccionador de Rep. Dominicana Femenina. Foto: Twitter @sedofutbol

¿Qué expectativas tiene con la Selección Colombia y cuál debería ser la apuesta en el Mundial?



Colombia tiene un muy buen equipo para participar de este mundial, tiene un equipo para hacer cosas más importantes que lo que se ha hecho en el pasado, o sea para superarse como tal. Colombia puede llegar como mínimo a cuartos de final, la apuesta debe ser esa y ponerse el reto de llegar a semifinales. La selección debe apuntarle a ser un equipo muy ordenado desde el punto de vista defensivo, ser un equipo agresivo a la hora de recuperar la pelota en campo rival, un equipo que no le tenga miedo a atacar, con mucho volumen de ataque porque tenemos muchas jugadoras que pueden hacer daño. Tener muchísima concentración con la pelota quieta porque a nivel de fútbol femenino es algo que marca mucha mucho la pauta.



¿Cuáles son sus selecciones favoritas en el Mundial de Australia/Nueva Zelanda?



Estados Unidos, que esperamos consiga nuevamente el título. Me ha gustado mucho lo que ha hecho Inglaterra y España puede dar alguna que otra sorpresa. Me encantaría que Colombia pudiera lograr cosas muy importantes en este mundial.



¿Cuál es la jugadora colombiana a tener en cuenta en el Mundial?



Lo que ha venido haciendo Linda durante todo este tiempo y ahora en el Real Madrid, es para que la podamos tener como referente. Es una jugadora que nos puede llevar a ganar partidos, de la mano de ella podemos lograr cosas que no se han logrado antes. Entonces, yo pienso que Linda Caicedo es la jugadora que debemos referenciar ahora.



Si pudiera darle un consejo a Nelson Abadía, de entrenador a entrenador, ¿cuál sería?



El profesor Nelson Abadía tiene muchísima experiencia, mucho recorrido, conoce el grupo perfectamente, conoce todo lo que es la competencia internacional. Yo creo que realmente de mi parte no habría mucho por decirle, yo pienso que él sabe muchísimo más de todo lo que es enfrentar a este tipo circunstancias que yo. Lo único es decirle que sueñen en grande y que les pueda trasmitir eso a las jugadoras. Es lo que le podría decir al profesor Abadía, incluso a las jugadoras y al cuerpo técnico.



Como formador en el fútbol femenino, ¿cuál es su consejo para las jugadoras, especialmente las que tienen la presión de jugar su primer Mundial?



Yo pienso que el consejo que se les puede dar a las jugadoras que van a disputar por primera vez un mundial, es que lo disfruten, que es el sueño de todo jugador y jugadora de fútbol… poder disputar un mundial, representar a su país. Están ahí porque se lo han ganado, porque se lo merecen, porque han tenido un espacio importante en sus clubes, en sus países y selecciones. Si están ahí es porque pueden hacer lo mejor, ese primer mundial es para que se lo disfruten y lo compitan de la mejor manera.



¿Cómo se ve desde el exterior el nivel del fútbol femenino en Colombia?

​

El fútbol femenino colombiano se ve muy bien, se ve como un referente, se ve como un país y una federación que han hecho mucho por el crecimiento de este, se les ve con muchísimo respeto. Nosotros venimos por recomendación de la Federación Colombiana de Fútbol y por un buen vínculo que se realizó entre las mismas partes, entonces realmente si ven a Colombia con mucho respeto y como un modelo a seguir.



¿Por qué el fútbol femenino en Colombia ha tenido tanto crecimiento en el último tiempo?



Yo pienso que el crecimiento del fútbol colombiano se ha dado a través de la constancia que ha habido año a año, claro está que no es la liga que se sueña. Básicamente, lo que intentamos es poder mantenerla y es lo que se ha hecho, lo que se ha podido lograr, eso es lo que ha podido dar un crecimiento y un nombre a nivel internacional. Hay países que sueñan con tener una liga así sea de 4 meses y nosotros la tenemos. Hay que darle respeto, hay que quererla, obviamente hay que intentar que mejore, hay que darle continuidad, eso ha sido fundamental para nuestro crecimiento.



¿Y la futbolista colombiana? ¿Por qué se ha hecho tan apetecida en el exterior?



Por sus grandísimas condiciones físicas, por su desparpajo con la pelota, por su desparpajo a la hora de jugar, por su inteligencia táctica. Yo pienso que es fundamental que esto se siga dando, se sigan respetando los procesos de formación, que la jugadora sea libre, disfrute el juego. No quitarle a la niña o a la adolescente el desparpajo a la hora de jugar, que en últimas es lo que nos hace diferentes a nivel mundial, además de la parte táctica y colectiva desde categorías menores, que es muy importante.



Así han sido sus primeros retos como DT de República Dominicana

"Estos primeros meses como seleccionador nacional han sido de mucho crecimiento, de mucho aprendizaje, hemos tenido situaciones que no conocíamos como cuerpo técnico, entendemos que es normal. Hemos tenido mucho apoyo de las jugadoras, de los técnicos del país, de la federación, lo cual nos permite seguir creciendo y aprendiendo. Considero vamos en un buen nivel de crecimiento", mencionó Parra.



El entrenador vallecaucano mencionó que "El proceso de República Dominicana a nivel de fútbol femenino viene creciendo a pasos agigantados. Este año tuvimos la posibilidad de albergar todo lo que era las eliminatorias para el mundial Sub-20 femenino del otro año, de locales. Lastimosamente no logramos el objetivo que era quedar entre los tres primeros lugares, que eran los que los que daban el cupo directo al mundial, desafortunadamente no conseguimos el objetivo".



Pensando en futuros retos, Parra recalcó que "El próximo año somos sede del Mundial Sub-17, lo cual nos da el cupo directo para participar como anfitriones. Con la selección absoluta tenemos este año la primera clasificación Nations League a Copa Oro Femenina por primera vez y se jugará el próximo año en Estados Unidos. Tenemos la posibilidad de disputar esa clasificación y le apuntamos muy fuertemente a eso, es lo que soñamos ahora como selección absoluta".