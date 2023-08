El temor hecho realidad: dura baja de Colombia por tarjetas

Se dijo con toda claridad en la rueda de prensa previa al duelo Colombia vs Marruecos, en el cierre del grupo H del Mundial Femenino 2023: hay cinco jugadoras en riesgo de perderse una segunda fase.

El propio técnico Nelson Abadía lo explicó y aún así salió al campo, en Perth, con exactamente el mismo equipo que ha usado en toda la Copa Mundo. Mensaje cruzado que no ayudó.

​

​No solo porque el equipo pareció afectado por el esfuerzo físico, sino porque se pierde una ficha fundamental pensando en unos octavos de final.

​

Al duelo contra las marroquíes llegaban advertidas Lorena Bedoya, Carolina Arias, Catalina Pérez, Diana Ospina y Manuela Vanegas. Y esta última fue el primer soldado caído.

​

La autora del gol de la agónica victoria contra Alemania vio el cartón amarillo a los 51 minutos por una falta fuerte, merecedora del castigo, cuando el equipo volvía lento de campo rival.



¿Culpa de quién? Se habló de Ana María Guzmán como opción para no perderla, se especuló con Daniela Caracas, se perdieron todos los cálculos porque el DT, sabiendo del riesgo, decidió apostar a que una lateral, con la gran proyección de Marruecos por banda, iba a salir invicta. Y no fue así.



Con Colombia pensando en unos octavos de final, la baja es más que sensible. Una pena evitable, una pena al fin.