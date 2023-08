Catalina Pérez no estuvo fina contra Inglaterra: costó el error

Colombia llegó con todas las ilusiones de seguir haciendo historia en el Mundial femenino y contra Inglaterra las jugadoras de la tricolor soñaban con la clasificación a las semifinales.

Pese a que Colombia fue protagonista y no le dejó muchos espacios a Inglaterra, las inglesas no fueron un rival fácil de vencer.



Una de las que estuvieron en el foco contra Inglaterra fue la portera Catalina Pérez, quien ha sido prenda de garantía durante todo el Mundial femenino y, de hecho, logró estar atenta en las primeras aproximaciones que tuvieron las campeonas europeas.



Sin embargo, falló en la que no tenía que fallar y sucedió cuando Colombia iba ganando 1-0 tras golazo de Leicy Santos. La portera no tuvo comunicación con sus compañeras en defensa y terminó dando un rebote que aprovechó bien la atacante Lauren Hemp.



Aunque tuvo esa única falla, Catalina Pérez sufrió un segundo gol para el 2-1 de las inglesas y posterior a ello tuvo que salir del campo por problemas visuales, dejando claro que no estaba en condiciones perfectas para este juego, terminando así su participación en el Mundial.



El reemplazo de Pérez fue la joven Natalia Giraldo, quien entró bien en su debut mundialista y tuvo una que atajó de gran manera, evitando más goles de las inglesas.



En total, Pérez tuvo unas cuatro paradas y dos balones largos que no terminaron en ocasiones peligrosas. En general fue una de las menos calificadas por el error que llevó al gol de las inglesas.