Wiegman aguarda por Colombia: ‘Es un equipo impredecible en ataque’

La Selección Colombia se enfrentará este sábado sobre las 5:30 a.m. (hora colombiana) a Inglaterra en lo que será uno de los duelos más atractivos de los cuartos de final del Mundial Femenino 2023.



Previo a este duelo clave habló la directora técnica del seleccionado inglés, Sarina Wiegman.



La neerlandesa mencionó que intentarán no dejar jugar a Colombia y a su vez potenciar su idea de juego para buscar la clasificación a semifinales.



Inicialmente, evaluó al equipo de Nelson Abadía: "Colombia ha jugado muy bien, son un equipo fuerte. Son físicamente poderosas y van a querer buscar el arco rival. Son impredecibles en ataque”.

Por su parte, se refirió a la baja de Lauren James y aseguró que hay plantel para cubrir la ausencia de la estrella inglesa.



“Tenemos un plantel grande y vamos a tener una jugadora que no podrá estar, nos pasa de nuevo, pero será un esfuerzo grupal. Esperemos no tener que vivir esa cantidad de estrés (penales frente a Nigeria). El torneo es muy competitivo y así es la belleza del fútbol, será un juego muy disputado", señaló la estratega.



Finalmente, habló de la estrategia con la que encarará el juego ante las colombianas en el Accor Stadium de Sídney.



"No tenemos un plan de sorprender a Colombia, trabajamos sobre nuestro estilo, armamos un plan y estamos listas para hacerlo mañana (sábado). Es un juego diferente, esperamos tener un desempeño diferente sabemos cómo juega nuestro equipo y lo que Colombia quiere hacer", concluyó Wiegman.