¿Cuánto se embolsó Colombia con su pase a cuartos de final?

Con un golazo de Catalina Usme, la Selección Colombia se clasificó por primera vez a un Mundial Femenino luego de derrotar a Jamaica por la mínima en su duelo de octavos jugado en Melbourne.



Las colombianas no defraudaron y con un buen planteo en el segundo tiempo se impusieron a las caribeñas. Ahora, en cuartos, Colombia se medirá a Inglaterra, una de las favoritas al título.



Pues bien, ante el pase de cuartos de final, la Selección se embolsó un billete largo tras pasar a esta instancia.

Y es que cada jugadora clasificada a cuartos, según lo dicho por FIFA inicialmente, recibirá 90 mil dólares, es decir cerca de 363 millones de pesos.



No obstante, Gianni Infantino, presidente de FIFA, mencionó que se hará la entrega del dinero, pero que no se asegura que se entregue a cada jugadora, sino que se hará directo a la Federación correspondiente.



Esta decisión provoca que el monto que le corresponde a cada jugadora no sea ese sino que en muchas ocasiones no se les da el premio completo. Habrá que esperar si se cumple esta vez.