'Somos los damnificados': Scaloni tras el escándalo en Eliminatorias

Lionel Scaloni, técnico de la Albiceleste, habló con TyCSports sobre el escándalo en las Eliminatorias Sudamericanas, en el que el duelo entre Brasil y Argentina tuvo que suspenderse tras la intervención de personal de sanidad de Brasil a la cancha, cuya misión era sacar a cuatro futbolistas argentinos que juegan en Inglaterra y no podían entrar al país por cuestiones sanitarias.

“Vengo para que se entere nuestro país lo que ha sucedido. Me pone muy triste, no busco ningún culpable, pero es muy triste lo que acaba de suceder. Si pasó o no algo, no era el momento para hacerlo. Nos pone muy triste. Tendría que haber sido una fiesta para todos, de los mejores partidos del mundo, y terminó en esto. No sabría qué decir, qué palabra utilizar”, dijo.



Y añadió: “Como entrenador tengo que defender a mis jugadores y si entra gente diciendo que se los querían llevar o deportar, no hay ninguna chance. En ningún momento se nos avisó que no se podía jugar el partido, el delegado de Conmebol nos dijo que nos fuéramos al vestuario y eso hice. Vengo a explicar la situación. Somos los damnificados, queríamos jugar y Brasil también”.



Por ahora, el clásico sudamericano quedó suspendido y la Fifa será la encargada de definir si se juega o no el duelo de Eliminatorias.