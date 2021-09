Messi cuestiona a las autoridades: ‘hace tres días que estamos acá’

La entrada de las autoridades sanitarias a la cancha de la Arena Corinthians le da la vuelta al mundo, no pasaron más de cinco minutos de rodada la pelota en el clásico de las Eliminatorias entre Brasil y Argentina para que se suspendiera. La razón, el ingreso al parecer irregular, de cuatro jugadores del elenco de Scaloni. Luego de lo acontecido, los jugadores de la albiceleste ingresaron al camerino.



Luego de unos minutos, Lionel Messi ingresó al campo para dialogar con Neymar, Tite, Casemiro y Juninho Paulista, quien está como dirigente de la CBF. Sus palabras fueron enfáticas, mostrando la molestia generada por parte de las autoridades “Hace tres días que estamos acá. Esperaron a que empezara el partido ¿por qué no avisaron antes, por qué no fueron al hotel? Nos está mirando el mundo”.



“Nos está mirando el mundo”, dice Messi. Y tiene razón.

El reclamo es unánime, porque no se hizo antes...

Jamás visto algo así. Es una mancha histórica. pic.twitter.com/1ZueKEaucT — Martin Arevalo (@arevalo_martin) September 5, 2021

En el dialogo se le ve a Scaloni hablando con Juninho, quien afirmó que ellos sabían de la situación. El partido finalmente fue suspendido, por decisión de Conmebol y a la espera de una directriz de FIFA, que es la entidad que coordina las Eliminatorias.