Colombia terminó de arruinar todo: dura situación de Neymar en Brasil

No para la gran polémica en Brasil por las recientes actuaciones de su máxima figura. Tanta fue la cosa que un referente tuvo que salir a defender a su compañero.



Thiago Silva salió este martes en defensa de Neymar, calificó de exageradas las críticas contra el extremo y pidió "coherencia" en los comentarios lanzados contra su compañero, que según el jugador, están más relacionados con la actuación del delantero fuera de la cancha que con su juego.



"Es una situación muy difícil. Aunque sabemos que estamos bajo presión de todos lados, (la de Neymar) es una presión diferente, parece dirigida, personalizada", aseguró el zaguero durante una rueda de prensa en Manaos, ciudad donde el próximo jueves Brasil se enfrentará con Uruguay, por las Eliminatorias sudamericanas para Catar 2022.

Silva, de 37 años y quien completó 100 juegos con la Canarinha el domingo en el partido frente a Colombia, fue cuestionado sobre Neymar, luego de que el delantero señalara que el de Catar sería, posiblemente, su último mundial.



De acuerdo con el zaguero, Ney es consciente de su trabajo y tiene su propia autocrítica, pero se le ha cobrado de forma exagerada la actuación que tuvo en el partido contra Colombia, el domingo pasado en Barranquilla, que terminó empatado sin goles.



"Espero que no pierda la alegría, porque es un chico súper especial y se desempeña bien", agregó.



Silva, quien ha sido capitán de la Canarinha en varias oportunidades, también reaccionó a las críticas realizadas a la selección brasileña, que permanece invicta y tiene prácticamente un pie en el Mundial de Catar.



"Estamos siendo muy criticados por como estamos jugando y aunque no estamos en el mejor de nuestros momentos, hemos tenido resultados positivos", enfatizó.



Sobre el partido con Uruguay, Silva aseguró que "no será fácil", porque vienen de un empate contra Colombia y la Celeste de una abultada derrota por 3-0 propinada por Argentina. Después de nueve partidos seguidos coleccionando triunfos en las eliminatorias sudamericanas y un empate sin goles ante Colombia, la Brasil está prácticamente clasificada al Mundial de Catar.



Con 28 puntos, Brasil lidera las eliminatorias, seguido de Argentina que se ubica en la segunda posición con 22 enteros.