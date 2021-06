Colombia debe vencer a Perú: ¿Qué más le sirve en esta fecha?

La Selección Colombia retoma este jueves el camino de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022, un camino lleno de espinas que ya descabezó a Carlos Queiroz y que le da la bienvenida a Reinaldo Rueda como entrenador de los cafeteros. Con 4 puntos en cuatro juegos, Colombia visita a Perú desde las 9 de la noche, con la obligación de ganar para empezar a remontar en la tabla de posiciones y seguir en la puja por un cupo mundialista.

Recordemos cómo está la tabla de la Eliminatoria Suramericana



1- Brasil – 12 puntos

2- Argentina – 10 puntos

3- Ecuador – 9 puntos

4- Paraguay – 6 puntos

5- Uruguay - 6 puntos

6- Chile – 4 puntos

7- Colombia – 4 puntos

8- Venezuela – 3 puntos

9- Perú – 1 punto

10- Bolivia – 1 punto



Colombia debe ganar en Lima para llegar a 7 y tratar de terminar la fecha entre los 5 primeros puestos, que son los de las aspiraciones mundialistas. Además, casi que sacaría de competencia a Perú, pues se quedaría con un punto de 15 posibles.



¿Qué otros resultados le convienen a Colombia? Aquí le contamos



Bolivia vs. Venezuela: ambas selecciones están por debajo de Colombia en la tabla. Un empate sería ideal; de lo contrario, que gane el local.



Uruguay vs. Paraguay: ambos equipos tienen 6 unidades, así que el empate sería el mejor resultado para las aspiraciones de Colombia.



Argentina vs. Chile: al estar con los mismos 4 puntos que Colombia, lo que conviene es una derrota austral a manos de la Albiceleste.



Brasil vs. Ecuador: la ‘verdeamarela’ va con paso firme y lo mejor es que siga con racha de victorias, pues Ecuador quedaría a dos puntos si Colombia gana; además, podría restarle diferencia de gol, pues los ecuatorianos vienen de golear 6-1 a los ecuatorianos.