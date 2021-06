El alentador dato de Wilson Sampairo, árbitro de Perú vs. Colombia

Wilton Sampaio es el árbitro que dirigirá el partido entre las selecciones de Perú y Colombia, encuentro válido por la fecha 7 de las Eliminatorias rumbo a Catar 2022.



Sampaio completa ocho partidos dirigidos en Eliminatorias Suramericanas, seis en el camino a Rusia 2018, y, con este juego en el Estadio Nacional de Perú, este jueves 3 de junio, completa su segunda participación en la de Catar 2022; antes pitó Bolivia 2-3 Ecuador, el 12 de noviembre de 2020.



Pereira Sampaio es el árbitro brasileño que más partidos le ha dirigido a la Selección Colombia en los últimos años, y como dato curioso no ha perdido bajo su dirección, son cuatro juegos en total así: contra Bolivia, en La Paz, cuando le ganó 2-3; frente a Chile, con el que empató en Barranquilla 0-0; y contra Venezuela en San Cristóbal, donde también obtuvo una paridad en el marcador 0-0. En esos juegos le sancionó un penalti en contra y amonestó a Luis Fernando Muriel, Carlos Sánchez y a Óscar Murillo en dos oportunidades.



A la selección de Perú le ha pitado un juego en las pasadas Eliminatorias y fue contra Argentina de visitante, en el cual igualaron 0-0 y amonestó a Renato Tapia, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero.



El juez brasileño es uno de los 18 silbatos suramericanos que han arbitrado los 20 partidos disputados hasta hoy en la Fase de Clasificación de Sudamérica para el Mundial de 2022, destacándose por los buenos modales para dirigir, por respetar a los jugadores y no ser agresivo con ellos; por tener buena condición física, por posicionarse bien en el campo y por su cualidad más importante: la tranquilidad. En la parte disciplinaria, se caracteriza por ser de línea dura siempre que el partido lo requiera.



Recientemente, Wilton Sampaio dirigió el partido por Copa Libertadores entre Universidad Católica y Atlético Nacional y le fue mal, su trabajo no fue correcto ya que dejó de sancionar una pena máxima a favor del verde paisa, en la que Cornejo agarró por el cuerpo a Olivera y lo derribó en el área quedado impune la infracción, y disciplinalmente fue muy flexible con los dos equipos.



Ojalá no repita esa mala noche y realice un trabajo impecable en el juego entre Perú y Colombia. Queremos al Sampaio que pita bien, sobre todo en Eliminatorias.



Sus compatriotas Danilo Manís y Bruno Paris serán los asistentes, el cuarto árbitro Rodolpho Toski y los encargados del VAR, porque en todos los juegos de Eliminatorias se contará con la herramienta tecnológica, estarán Wagner Reway y Bruno Arleu.



José Antonio Borda

Especial para Futbolred