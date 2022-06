Sin Catar 2022, Falcao no titubeó en dar sus candidatos al título

Una tusa que no se supera en el suelo colombiano. Colombia no estará en el Mundial de Catar 2022, pero eso no es problema para que jugadores cafeteros den su opinión sobre lo que se avecina en noviembre del presente año. 32 selecciones tendrán esa suerte de disputar la cita orbital, pero solo una podrá quedarse con el prestigio y la gloria mundial que por ahora sostiene Francia.

Por parte de la Conmebol, irán Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador. Perú no pudo clasificar en el repechaje que enfrentó a Australia. Pasando sus vacaciones jugando al fútbol en un partido benéfico organizado por Ronaldinho y Roberto Carlos en Estados Unidos permitió que los medios se acercaran, abordaran a los jugadores que como Radamel Falcao García, dieron su opinión sobre esta cita mundialista.

Falcao García, que anotó dos goles a su compatriota, René Higuita, dio su opinión sobre quién se llevará el título y no titubeó en apoyar a la Conmebol, ‘yo siempre voy a hinchar por los equipos sudamericanos y ojalá que a todos los que participen del Mundial les vaya muy bien’.

Ecuador quedó sembrado con los anfitriones, Catar, Países Bajos y Senegal. Argentina se verá las caras con México, Polonia y Arabia Saudita, mientras que Brasil enfrentará a Suiza, Serbia y Camerún. Los argentinos dieron excelentes impresiones en la preparación de junio venciendo categóricamente a Italia y a Estonia con un Lionel Messi encendido marcándole cinco goles a los estonios.