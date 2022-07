De Paul no iría al Mundial por ser acusado de ‘mal padre’: polémica

Preocupantes noticias en la Selección Argentina de cara a la Copa del Mundo. Rodrigo De Paul, una de las grandes figuras del plantel y principal socio de Lionel Messi, podría perderse la cita orbital por líos con su expareja.



Vale recordar que el volante de 28 años se separó de Camila Homs, con quien tiene dos hijos, y empezó una relación con la cantante Tini Stoessel.

Según ha trascendido en medios argentinos, el proceso de separación no ha transcurrido del todo bien. Camila impuso hace poco una demanda en contra del futbolista por la manutención de sus hijos. En este orden de ideas, el pleito se encuentra en la negociación para la repartición de bienes y la cuota alimentaria de los pequeños.



Todo parece indicar que el proceso tardará su buen tiempo y el Mundial está a la vuelta de la esquina (inicia el 21 de noviembre).



Según ha revelado el ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en diálogo con ‘Urbana Play’, el gobierno catarí tiene severas restricciones en contra de todo extranjero que quiera entrar al país teniendo líos judiciales.



“Para ir a Catar lo que no tenés que tener es una denuncia penal con condena pendiente, un tema de género o algo similar, eso es lo que entendemos de lo que marca el artículo del Reglamento FIFA”, mencionó el dirigente.



Claro está que para Tapia, el caso De Paul no entra en ninguno de dichos ítems y en dicho sentido confía en que todo se arregle en el menor tiempo posible.



“Yo no creo que ningún padre se niegue a darle a sus hijos lo que realmente corresponde... La conozco a Camila, lo conozco a él y por el bien de sus hijos, que es lo que tiene que priorizar toda pareja que se separa, no tengo dudas que esto, que se ha mediatizado, se terminará arreglando de la mejor manera”, concluyó.



Si bien el tema de los hijos no sería un lío, el canal argentino ‘Todo Noticias’ dio a conocer las demás exigencias que le habría pedido Homs al jugador del Atlético de Madrid:



“- 30 mil euros por mes

- 600 euros por día cuando ella vaya a Europa a llevar a sus hijos

- Pasaje aéreo en business cada 45 días más hotel 5 estrellas

- El departamento de Puerto Madero (valuado en 2.5 millones de dólares)

- Un auto 0KM renovable cada dos años”.