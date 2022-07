Daniel Ruiz y Andrés Llinás: las ofertas reales que hay en Millonarios

A Millonarios ya no llegaron grandes refuerzos para la Liga BetPlay II-2022 y la Copa Colombia. Al técnico Alberto Gamero le toca lidiar con sus compromisos, y con el reto de salir campeón, con el plantel que tiene, por los fichajes de jerarquía ya no llegaran este año.



La afición está preocupada por la falta de grandes nombres, pero sobre todo por la posibilidad de que haya salida de jugadores importantes este semestre.



Y es que entre los rumores del mercado se habla de la salida de Andrés Llinás y Daniel Ruiz, dos jóvenes que se han consolidado y han demostrado tener condiciones para dar el siguiente paso en su carrera.



Ante los rumores, este jueves fue consultado Alberto Gamero. El entrenador samario fue contundente y habló de las ofertas reales que hay por las dos figuras albiazules.



“Ellos son jóvenes y también tienen aspiraciones. Ojalá no salgan propuestas buenas y se puedan quedar aquí”, es el deseo de Gamero, quien comentó que oficialmente no hay las sonadas ofertas para ficharlos.



“Por Andrés Llinás y Daniel Ruiz, hasta el momento no hay ninguna oferta para que se vayan. Hoy no hay nada por ellos. A los directores técnicos se nos hace difícil retener un jugador si tiene la cabeza en otro lado”, enfatizó.