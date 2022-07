Elvis Perlaza se refirió a la salida de Felipe Román de Millonarios

En medio de los malos resultados en casa, Millonarios tomó un nuevo aire gracias a la victoria del pasado sábado en el Atanasio Girardot frente a Atlético Nacional.



La innegable alegría incluso cobró un valor agregado tras darse a conocer que Andres Felipe Román, hasta hace poco jugador del azul, había recibido su primera convocatoria con el verde paisa justo para el clásico. Al final, el bogotano observó la caída 1-2 frente a su exequipo en el banco de suplentes.



Precisamente al respecto habló Elvis Perlaza con FUTBOLRED. Afirmó que fue decisión “respetable” y se refirió a cómo la tomó el grupo. Además de ello, el lateral derecho habló sobre el rol que cumplirá en la banda izquierda y develó cómo maneja Alberto Gamero el trabajo mental.

Tras los flojos resultados en El Campín durante las primeras jornadas, se habló mucho respecto a la tensión y el afán que tenía el cuadro albiazul en lograr la tan ansiada victoria. Y no era para menos, hasta antes del clásico con Nacional, Millos sumaba siete partidos consecutivos sin sumar de a tres.



Ahora bien, el mismo Perlaza aseguró que nunca hubo tensión ni desespero en los partidos: “Estamos bien, siempre hemos estado bien. No hemos tenido ese desespero. Hemos tenido siempre el control del juego, por lo que no nos preocupaba esa parte. Solamente que no se había sacado el resultado que se necesitaba de local”.



Para mantener esa serenidad de cara al año contrario, Gamero develó en varias ruedas de prensa que se trabaja en la parte mental de los jugadores. En dicho sentido, Elvis reafirmó que dicho proceso es sumamente importante “para mejorar como persona y en lo futbolístico”.



“Es un trabajo de grupo para crecer en la parte mental y para que en los momentos en los que se necesite, tener esa capacidad de poder afrontar cualquier cosa”, agregó.

En cuanto a su posición, vale la pena recordar que Omar Bertel no jugara los próximos partidos por la lesión sufrida en el Atanasio y en dicho sentido Perlaza deberá suplir el vacío. Más aun teniendo en cuenta que Andrés Murillo Segura se está recuperando de una operación.

“Es una decisión del profe. El verá dónde me utiliza y cuando me necesite estaré disponible”, manifestó.



Al otro costado, el derecho, estará uno de los recientes fichajes del club, Israel Alba, a quien considera “tiene muchas capacidades” y del que está seguro “nos aportará mucho para fortalecer la banda”. Incluso aseveró que la tan criticada decisión de las directivas en traer un tercer lateral derecho le permite al entrenador “tener un grupo compacto que pueda responder ante la necesidad”.



También le dejó unas palabras a los canteranos Ricardo Rosales y Samuel Asprilla: “Son muchachos que están trabajando de la mejor manera, lo hacen bien y esperan su oportunidad. Cuando les toque, yo sé que van a responder porque se preparan como debe ser y eso los hará crecer mucho”.

En cuanto al tema Román, con quien compartió trabajos en los entrenamientos al compartir posición, Perlaza indicó que se trataba de “una decisión personal”, más allá de que guste o no, y por ello “se debe respetar”.



“Era un jugador muy importante para nosotros, nos había dado muchas cosas gracias a sus capacidades. Ahora, es una decisión personal y en eso cada quien debe respetar. Si tomó esa decisión fue porque era lo adecuado para él. Solo queda aceptar y desearle lo mejor”, expresó.



Añadió además que desde su salida no mantienen “contacto constante”, teniendo en cuenta que Román en el día a día “era muy tranquilo, de poco hablar”.



Finalmente, Elvis Yoan recordó su paso por la institución albiazul en 2010 y respecto al jugado que es ahora afirmó que hubo un gran crecimiento futbolístico y en lo personal. Agregó que desde aquella primera salida “no quedó nada pendiente” y el paso por Independiente Medellin, con dos finales ligueras incluidas, le ayudó a coger la experiencia que necesitaba.



“Pienso que se han hecho cosas importantes. No se ha logrado el objetivo de ser campeón, pero hemos estado cerca. Sigo perseverando junto a todos mis compañeros”, concluyó.